Január je mesiacom výhodných výpredajov, analytička varuje pred bezhlavým nakupovaním

Január je známy ako mesiac výpredajov, počas ktorého mnohé obchody a značky ponúkajú výrazné zľavy.

Bezhlavé nakupovanie

Výpredaje sa týkajú najmä oblečenia a obuvi, pričom ceny týchto tovarov klesajú v januári oproti decembru o niekoľko percent. Analytička Eva Sadovská z Wood & Company však varuje pred bezhlavým nakupovaním.

„Nízke cenovky môžu zlákať spotrebiteľov k tomu, aby nakúpili aj to, čo nepotrebujú,“ hovorí Sadovská.

V minulom roku priemerná inflácia neprekročila 3 %, avšak predchádzajúce dva roky s dvojciferným tempom zdražovania zasiahli rozpočty mnohých domácností.

Kvalita pred kvantitou

Preto je dôležité nakupovať udržateľne a rozumne, čo zahŕňa výber kvalitnejších výrobkov za nižšiu cenu, ako aj sledovanie cenového vývoja. Sadovská odporúča vyhýbať sa jednorazovým produktom a preferovať opravu a recykláciu.

Podľa spotrebiteľského platobného reportu spoločnosti Intrum by až 63 % Slovákov chcelo nakupovať udržateľnejšie, no rastúce životné náklady im to sťažujú.

Napriek tomu je možné zladiť udržateľný prístup s výhodnými cenami. Sadovská navrhuje, aby spotrebitelia počas výpredajov prioritne mysleli na „kvalitu pred kvantitou“ a vzali do úvahy aj etické a ekologické aspekty výrobkov.