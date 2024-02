Investori hodnotia Slovensko čoraz rizikovejšie, v eurozóne si drahšie požičiava už iba jedna krajina

Slovensko sa vrátilo na finančné trhy a v rámci syndikovaného predaja predalo nové 10-ročné dlhopisy za 3 mld. eur. Celkový záujem investorov o naše dlhopisy bol v porovnaní s predajom dvojnásobný, ale nižší ako v minulom roku.

Priemerný výnos do splatnosti na úrovni 3,78 % a zvýšená riziková prirážka voči nemeckým dlhopisom však podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša znamená, že investori nastavili Slovensku zrkadlo.

„Už v decembri sme upozorňovali, že pre nedostatočnú konsolidáciu a ďalšiu hrozbu zhoršenia ratingu sa môže zvýšiť riziková prirážka na našich dlhopisoch voči benchmarkovým nemeckým dlhopisom,“ povedal analytik.

Investori nás hodnotia čoraz rizikovejšie

Scenár pracoval s úrovňou 130 bázických bodov. Investori aktuálne požadujú od Nemecka na 10-ročných dlhopisoch výnos do splatnosti na úrovni okolo 2,45 %.

„To znamená, že sa naše očakávanie naplnilo a posledný požadovaný výnos bol oproti nemeckým dlhopisom vyšší o viac ako 1,3 %. V praxi to teda znamená, že nás investori hodnotia čoraz rizikovejšie a financovanie, resp. obsluha nášho dlhu sa stáva čoraz nákladnejšia,“ poznamenal Kočiš.

Drahšie si požičiava už iba Taliansko

V rámci eurozóny si drahšie požičiava podľa neho už iba Taliansko, od ktorého investori očakávajú približne o 145 bázických bodov viac v porovnaní s Nemeckom.

Ešte v lete 2022 očakávali investori na našich dlhopisoch nižší, resp. podobný výnos / rizikovú prirážku ako na španielskych či portugalských dlhopisoch. Dnes od Španielska očakávajú dodatočný výnos nad rámec nemeckých dlhopisov na úrovni 0,9 %. Pri Portugalsku je riziková prirážka podľa analytika na úrovni iba približne 0,65 %.

„Ak by sa nám v čase podarilo úroveň rizikovej prirážky udržať na dnešnej úrovni Španielska, požičali by sme si teraz približne o 0,4 % lacnejšie. Pri predaji nových dlhopisov v objeme 3 mld. eur by to znamenalo úsporu 12 miliónov eur ročne, resp. 120 miliónov eur za 10 rokov,“ konštatuje Kočiš.

Zvýšené rizikové prirážky

V rámci aktuálnej úrovne rizikovej prirážky Portugalska požadované výnosy, ktoré musíme investorom zaplatiť, by boli podľa neho v horizonte 10 rokov takmer o 200 miliónov eur nižšie. Zvýšené rizikové prirážky sa prejavia, resp. už prejavili, aj pri ostatných aukciách, čo podľa Kočiša znamená, že konečný účet za našu rastúcu rizikovosť bude ešte výrazne vyšší.

„Tieto peniaze mohli byť použité napríklad pri budovaní cestnej infraštruktúry, štrukturálnych reformách, v zdravotníctve či podpore dôchodcov. Zvýšená riziková prirážka tak dodatočne zaťažuje už aj tak napnutý štátny rozpočet,“ poznamenal Kočiš.

Pri záujme o naše dlhopisy Slovensko naďalej ťaží najmä z očakávania trhov, ktoré predpokladajú, že vo vývoji cien dlhopisov nastane v najbližších mesiacoch obrat, ktorý bude súvisieť najmä s očakávaným znižovaním sadzieb zo strany ECB a pokračujúcim ochladením globálnych ekonomík. To následne bude tlačiť ceny a teda aj zisk aktuálnych dlhopisov vyššie.

„Zatiaľ nám výrazne pomáha členstvo v eurozóne, keď investori s vysokou pravdepodobnosťou očakávajú, že dohodnuté pravidlá privedú Slovensko späť na cestu k zodpovednej konsolidácií. V horšom prípade by nás, resp. peniaze investorov, v prípade problémov nakoniec pravdepodobne zachránil stabilizačný mechanizmus eurosystému. To by však bol pre našu krajinu extrémne bolestivý proces, ktorému sa určite chceme vyhnúť,“ hovorí Kočiš.

Po decembrovom znížení ratingu Slovenska agentúrou Fitch vidí analytik nezanedbateľnú možnosť, že k zníženiu ratingu pristúpia v najbližších mesiacoch aj ďalšie agentúry. Zvýšená riziková prirážka naznačuje, že trhy s touto možnosťou už tiež počítajú. V hodnotení dôveryhodnosti Slovenska sa objavili nové trhliny.

„Na jednej strane je tu nízka miera konsolidácie verejných financií, čo priamo ovplyvňuje aj ich dlhodobú udržateľnosť. K tomu sa pridáva aj reálne ohrozenie, že Slovensko minimálne na čas príde o eurofondové zdroje, resp. peniaze z plánu obnovy,“ upozornil analytik.