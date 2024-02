Niektorí možno panikária pri pohľade na investičný výpis. Poklesy určite prídu, čo vtedy robiť?

Akciové indexy len teraz dosiahli svoj historický vrchol a už sa u investorov objavujú obavy z možných poklesov. „Poklesy určite prídu. A určite to nie je dôvod na paniku či na to, aby ste zanevreli na investovanie. Práve naopak,“ hovorí finančný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar.

Poklesy na kapitálových trhoch sú znesiteľnejšie na začiatku pravidelného investovania než na jeho konci. Na začiatku má totiž investor zainvestovaný iba malý objem úspor a preto aj veľké poklesy mu ich výšku znížia iba o malé peniaze. Po desiatkach rokov pravidelného investovania však aj malý pokles spôsobí zníženie úspor o podstatne viac peňazí.

„Preto pri pravidelnom investovaní platí, že tak, ako sa začínalo, má sa aj končiť – pravidelné investovanie sa má ukončiť pravidelným výberom,“ pripomína Škriniar.

Pravidelné investovanie je podľa neho jedinečný nástroj na pohodlné prekonanie poklesov na trhoch. Pokles na začiatku sporiacej schémy je dôvodom neskorších ziskov, kým začiatok spojený s rastom trhov sa určite pretaví do dočasných strát. Začať s pravidelným investovaním v čase rastúcich rokov znamená, že na dosiahnutie porovnateľného zhodnotenia bude potrebné predlžovať plánované trvanie sporenia.

„Pravidelné investovanie nemá trvať iba pár rokov, ale ideálne aspoň dekádu. Pri dlhodobých horizontoch sa na prípadne poklesy zo začiatku sporenia bude spomínať s úsmevom. Po rokoch totiž aj výraznejšia krízy síce dočasne zníži hodnotu úspor, no nespôsobí straty,“ dodáva Škriniar.

Časť výplaty investujte

Generálny riaditeľ Partners Asset Management Jakub Rosa hovorí, že investovanie je pre zachovanie hodnoty a zveľaďovanie majetku nevyhnutné. Najmä v časoch zvýšenej inflácie. Ak tvorí finančná rezerva 10 % z príjmov domácnosti a slúži na to, aby operatívne pokryla nečakané výdavky, investovaná by mala byť s nízkym rizikom.

„Je to z dôvodu, že len čo budete chcieť tieto prostriedky použiť, nemalo by sa stať, že investícia významne poklesne. Takisto je dôležité, aby bola táto investícia výrazne likvidná a prostriedky by mali byť k dispozícii v priebehu niekoľkých dní bez zbytočných zmluvných pokút,“ uvádza Jakub Rosa.

Pri výbere konkrétneho fondu by ste mali mať jasno v základných otázkach. Prvou je investičný horizont. Ak chcete zhodnotiť peniaze, ktoré určite budete potrebovať na budúci rok, bolo by podľa Finančného kompasu riskantné investovať ich do akciových fondov, v ktorých hodnota investícií v krátkodobom horizonte kolíše.

Obľuba fondov rastie

Obľuba investovania rastie napríklad aj u klientov ČSOB. Najväčší objem prostriedkov majú investovaných v akciových fondoch. „Práve akciovým fondom sa minulý rok darilo. Ich priemerné ročné zhodnotenie na Slovensku predstavuje zhruba 13 %,“ hovorí investičný analytik KBC Asset Management Rastislav Kráľ.

Najviac sa im podľa neho darilo ich akciovému fondu, ktorý sa zameriava na nové technológie. Ťažil z trendu umelej inteligencie a rastu technologických spoločností – hlavne siedmich technologických gigantov, teda takzvanej magickej sedmičky.

O tejto sedmičke hovorí aj Saxo Bank. Ako najpopulárnejšie akcie medzi investormi evidujú v globálnom meradle akcie Tesly, Novo Nordisku a Microsoftu. V tesnom závese nasledujú ďalšie dve firmy z tzv. veľkej sedmičky, z ktorej sú v top päťke titulov zastúpené štyri. Na platformách Saxo Bank obchodovali Slováci najviac s akciami Apple, Microsoftu a Amazonu. Nasleduje Alphabet (Google) a Meta.

Okrem akcií je tu možnosť zmiešaných fondov. „Práve zmiešané fondy s rozložením aktív medzi akcie, dlhopisy a nástroje peňažného trhu sú akýmsi kompromisom z pohľadu rizika medzi čisto dlhopisovými a akciovými fondmi, no nižšie riziko na druhej strane znamená aj o čosi nižšie výnosy v porovnaní napríklad s rizikovejšími akciovými fondami,“ informuje Kráľ. Za uplynulý rok bolo priemerné zhodnotenie zmiešaných fondov na úrovni 4,4 percenta.

Nepanikárte

Poklesy sú prirodzenou súčasťou finančných trhov. Pri poklese nepanikárte. Najčastejšou chybou investorov je predčasné ukončenie investície, a to spravidla z dôvodu jej negatívneho vývoja. Investor sa vtedy nechá ovládnuť emóciou a zo strachu z ešte väčšieho poklesu ukončí svoju investíciu predčasne, pred naplnením svojho investičného cieľa či horizontu.

Ako radí vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Martin Smrek, nie je žiadny dôvod na to, aby som v turbulentnom období vyberal investované peniaze len preto, že vidím pokles ich hodnoty. Stále vlastním rovnaký počet podielov v podielovom fonde, len aktuálne ich finančné trhy oceňujú nižšie. Ak spanikárim a peniaze vyberiem, aktuálnu „virtuálnu“ stratu premením na reálnu a keď sa situácia upokojí a trhy budú opäť rásť, zostanú mi už len oči pre plač. Investíciu som predsa predal na nižšej hodnote.

Finančné trhy sa vždy z každej negatívnej situácie podľa Smreka dostali. Je to len otázka času. Niekedy to bolí viac, niekedy menej. Pri investovaní obzvlášť platí, že trpezlivosť výnosy prináša. Zachovať chladnú hlavu a mať emócie pod kontrolou je tou najlepšou radou do akéhokoľvek nervózneho obdobia.