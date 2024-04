Zakladateľovi kryptomenovej burzy Binance hrozí v USA väzenie, prokuratúra preňho žiada tri roky

Zakladateľovi a bývalému generálnemu riaditeľovi kryptomenovej burzy Binance, ktorá je najväčšia na svete, hrozí väzenie pre umožnenie nekontrolovaného prania špinavých peňazí. Americká prokuratúra žiada súd v Seattli, aby Changpeng Zhao dostal trest odňatia slobody na tri roky.

Changpeng Zhao priznal svoju vinu a odstúpil z postu šéfa burzy Binance ešte v novembri 2023. Jeho obhajcovia tvrdia, že by ho vôbec nemali poslať do väzenia, keďže bol ochotný zo Spojených arabských emirátov (SAE), kde žije jeho rodina, prísť do USA a priznať si vinu.

Obhajoba pritom poukazuje na to, že SAE nemajú s USA dohodu o vydávaní stíhaných ľudí. Prokuratúra však argumentuje tým, že doteraz nikto neporušil americkú legislatívu o bankách v takom rozsahu Zhao.

Burza Binance totiž povolila viac ako 1,5 milióna obchodov s kryptomenami, ktoré porušovali sankcie USA, vrátane sankcií voči teroristickej organizácii Al-Kájda, proti vojenskému krídlu militantnej organizácie Hamas či voči Iránu.