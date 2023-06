Šetríte si na dôchodok v druhom pilieri? Návratku neposlali státisíce ľudí a ich úspory presunú

Od začiatku júla tohto roka sa v druhom dôchodkovom pilieri začne presun úspor pasívnych sporiteľov z dlhopisových do indexových fondov. Presuny sa týkajú viac ako 706-tisíc sporiteľov a objem majetku predstavuje viac ako 3,7 miliardy eur.

Predvolená investičná stratégia

Návratku o tom, že sa nechcú presunúť do indexových fondov, totiž do konca mája tohto roka do dôchodkových správcovských spoločností zaslalo len zopár tisíc sporiteľov. Agentúru SITA o tom informovala Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

Od mája tohto roka sa zaviedla predvolená investičná stratégia (PIS), ktorá riadi rozloženie majetku sporiteľa počas celého času sporenia. Zvoliť si ju môže každý sporiteľ a rovnako každý sa z nej môže vyviazať.