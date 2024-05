Povinné odvody a následný dôchodok vyplácaný z prvého a druhého piliera nezabezpečia dôstojný dôchodok

Nedávno posielali správcovské spoločnosti klientom ročné výpisy z osobného dôchodkového účtu sporiteľa a poberateľa z druhého piliera spolu s doplnením ďalších viacero informácií. Hoci ide o kvantum prospešných informácií, odborníci poukazujú, že mnoho ľudí im nerozumie. „Sporiteľ sa na základe výpisu dozvie, akú má stratégiu a do akého dôchodkového fondu mu plynú povinné príspevky, no často je to pre neho nezrozumiteľné,“ konštatuje garant pre životné poistenie v spoločnosti Universal maklérsky dom Ivan Huspenina.

Ako sa pridáva garant pre sektor úverov a kapitálového trhu Marek Sokol, povinné odvody a následný dôchodok vyplácaný z prvého a druhého piliera nepostačia na zachovanie životnej úrovne, na akú sme počas života zvyknutí. „Pribúdajúcim časom do dôchodku sa situácia klientovi komplikuje, čo znamená, že by mal sporiť na rovnaký cieľ už výrazne vyššiu sumu ako ten, ktorý má pred sebou, povedzme, ešte 30 či 40 rokov,“ podotýka Sokol.

Na pozore sa musia mať aj mladí

Tento rok sa 18-percentné povinné odvody pre sporiteľov v druhom pilieri rozdeľujú tak, že 14 percent ostáva v Sociálnej poisťovni a 4 percentá putujú na súkromný účet sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). „To, ako konkrétne zníženie príspevku na 4 % ovplyvní konečnú výšku úspor sporiteľa, závisí od veku sporiteľa, respektíve od doby sporenia. Najviac sa táto zmena dotkne mladých sporiteľov,“ upozorňuje Huspenina.

Na základe modelového prepočtu odborníkov môže mať v druhom pilieri mladý človek vo veku 25 rokov so mzdou 1 260 eur pri sporení v indexových fondoch nižšiu nasporenú sumu až o 29-tisíc eur v dnešných cenách. „V princípe môže z druhého piliera očakávať nižší dôchodok o 125 eur mesačne. Samozrejme, čím starší je sporiteľ, tým je táto strata menšia, no napriek tomu pri 45-ročnom človeku so mzdou 2 800 eur môže mať nasporenú sumu v druhom pilieri nižšiu o 15-tisíc eur,“ spresňuje Huspenina. Aj preto by mali mladí ľudia podľa neho už teraz pomýšľať na ďalšie formy podpory svojho dôchodku.

Ako si nastaviť rentu

Ak sa vám zdá očakávaná penzia nízka, odborníci vzhľadom k ekonomickému aj demografickému vývoju odporúčajú nastaviť si sporenie na dôchodok s dobou poberania mesačnej „renty“, resp. mesačného dôchodku po dobu 25 rokov. „To znamená, že v čase dôchodku bude môcť klient poberať okrem štátneho dôchodku aj navyše zvolenú sumu, v tomto prípade 100 eur, po dobu 25 rokov. Samozrejmosťou pri takto zainvestovaných peniazoch je aj ich dedičnosť, takže sa klient nemusí báť, že by mu peniaze mohli prepadnúť,“ vysvetľuje Marek Sokol.

Ak by ste na takto zvolený cieľ sporili napríklad 20 rokov, tak by stačilo mesačne sporiť 35 eur a pri 40-ročnom sporení necelých 8 eur mesačne. „Ak by klient namiesto 100 eur požadoval 500 eur navyše zo zainvestovaných peňazí, okrem štátneho dôchodku, s dobou vyplácania 25 rokov a s dobou sporenia 20 rokov, tak by mal sporiť mesačne už 177 eur,“ vyčísľuje Sokol.

Pri 40-ročnom sporení je suma opäť výrazne nižšia, a to iba 37 eur mesačne. „Tu sa skrýva čaro zloženého úročenia, a teda, čím viac času má klient na sporenie, tým lepšia je jeho východzia pozícia. Takýmto spôsobom je možné dosiahnuť aj na prvý pohľad nemožné ciele,“ dopĺňa Sokol.

Čo pridať k druhému pilieru?

Odborníci považujú druhý pilier za nevyhnutnú súčasť každého, kto pracuje, keďže odvody musíte platiť bez ohľadu na to, či druhý pilier máte, alebo nie. Zadarmo si však takto viete zveľadiť dôchodok. „Okrem druhého piliera odporúčam sporiť na dôchodok aj prostredníctvom ETF podielových fondov, aby sa človek nemusel spoliehať iba na štátny dôchodok, ktorý nevieme predpovedať, ako bude vyzerať o desiatky rokov. Aj za predpokladu, že by štátny dôchodok fungoval ako dnes, jeho výška je veľmi nízka na zachovanie aspoň takej životnej úrovne, na akú bol človek zvyknutý počas pracovného života,“ pripomína Marek Sokol.

Aj tým, ktorým sa dôchodkový vek blíži, odporúča správne nastavený investičný plán a disciplínu. V praxi to znamená, že sa plán nastaví podľa očakávaných cieľov, resp. podľa finančných možností klienta, samozrejme s prihliadnutím investičného horizontu, ktorý je v tomto prípade kratší, no aj napriek vyššiemu veku sa dá bez problémov dosiahnuť stanovený cieľ.

Najčastejšie chyby

Najčastejšou chybou, a to najmä mladších, je odkladanie sporenia na dôchodok na neskorší čas. „Uprednostňovanie súčasnej spotreby pred budovaním dôchodku, pretože sa to zdá ako príliš vzdialená budúcnosť, je chybou. S dostatočne dlhým investičným horizontom je možné sporiť aj malú čiastku v pravidelných mesačných intervaloch, a aj tak dosiahnuť skvelý cieľ na svojom dôchodku,“ uzatvára Sokol.