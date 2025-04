Inflácia na Slovensku sa minulý mesiac mierne zrýchlila a podľa analytika bude naďalej rásť

Inflácia v SR podľa jednotnej európskej metodiky v marci 2025 medziročne mierne zvýšila tempo svojho rastu. Ceny v medziročnom porovnaní stúpli o 4,2 %, v medzimesačnom porovnaní sa zvýšili o 0,3 %.

Medziročná harmonizovaná inflácia v SR bola mierne vyššia ako hodnota zaznamenaná v rámci národnej metodiky z 15. apríla tohto roka. Vyplýva to z údajov publikovaných Štatistickým úradom SR (ŠÚSR).

Pretrváva celková neistota

V rámci medzimesačného vývoja sa ceny zvýšili v 10 z 12 odborov, najväčší vplyv mal rast cien v odbore reštaurácie a hotely o 1,4 %. Pokles cien v porovnaní s februárom zaznamenal odbor potraviny s nealko nápojmi aj odbor doprava. V medziročnom porovnaní ceny vzrástli vo všetkých 12 odboroch, a to od 1,1 % v odbore doprava do 10,6 % v odbore vzdelávanie.

Priemerná ročná miera HICP inflácie za posledných 12 mesiacov (od apríla 2024 do marca 2025 vrátane) dosiahla hodnotu 3,3 %.

Podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka rast cien na Slovensku pokračuje najmä následkom rastu DPH, navýšenia nákladov, vrátane miezd a z dôvodu celkovej neistoty ekonomického prostredia.

„Inflácia však podľa nášho názoru bude ďalej rásť, keďže „druhá vlna“ rastu prišla začiatkom apríla po implementovaní transakčnej dane, ktorú firmy rôznymi mechanizmami prenášajú do cien svojich tovarov a služieb,“ povedal Boháček.

Otázny vplyv amerických ciel

V rámci jednotlivých kategórii, ceny niektorých potravín ďalej rastú (mlieko, vajcia a výrobky z múky), pričom vzhľadom na ochorenie slintačky a krívačky, sa bude cena mliečnych a mäsových výrobkov, aj keď krátkodobo, rovnako navyšovať.

Sektor hotelov a reštaurácii, čelí navyšovaniu prevádzkových nákladov, ako aj rastu samotného dopytu. Presah nižšej sadzby DPH na ubytovanie sa síce cien premietol najmä tlmiacim efektom, teda pri pôvodnej sadzbe by rast cien v odvetví bol ešte vyšší.

„Očakávame, že kulminácia rastu inflácie bude na začiatku leta, kedy by mohli jednotlivé faktory v rámci druhej rastovej vlny v tomto roku vrcholiť. Dlhodobejšou otázkou ostáva najmä vplyv colnej politiky USA, kde je 3 mesiace zatiaľ v platnosti znížená 10%-ná sadzba pre EÚ. Ak by sa dohoda nedosiahla, 3. rastová vlna cien by mohla na Slovensku nastať na začiatku jesene,“ dodal Boháček.