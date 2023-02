Inflácia by sa mala podľa analytikov zmierňovať, na najvyššej úrovni zasiahla nášho suseda

Inflácia by sa podľa vyjadrení analytikov mohla aj v ďalších mesiacoch postupne zmierňovať. V úvode roka spomalila, no miera spomalenia nebola výrazná a v medziročnom porovnaní inflácia ostávala blízko viac ako 20-ročných rekordov z konca minulého roka. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v januári medziročne vzrástli o 15,2 %.

Zmiernenie inflácie

„Očakávame, že v ďalších mesiacoch by sa inflácia mohla naďalej postupne zmierňovať, teda spomaľovať svoje tempo rastu. Citeľnejšie by to mohlo byť hlavne od druhého kvartálu,“ povedala analytička 365.bank Jana Glasová.

Podpisovať by sa pod to mali podľa nej lacnejšie energie a zmierňovanie cenového rastu viacerých agrokomodít a potravín vo svete.

„Nateraz očakávame priemernú infláciu za rok 2023 okolo 10 %, pričom nevylučujeme ani ešte pomalší rast cien,“ uzavrela Glasová.

Nadpriemerné dynamiky zdražovania

Väčšina položiek spotrebného koša by si však mala podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka udržať, a to najmä v úvode roka, stále nadpriemerné dynamiky zdražovania. Ústup medziročnej inflácie z rekordných úrovni tak bude podľa neho len pozvoľný. Udržať by sa v dvojciferných úrovniach mohla počas väčšiny roka, resp. do neskorého leta.

„V priemere by podľa našich prepočtov mala dosiahnuť 11,6 % a v závere roka by sa mohla pohybovať okolo 8 %,“ skonštatoval Koršňák.

Inflácia klesá už tretí mesiac

Aj hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš očakáva, že v druhej polovici roka by mohla inflácia klesnúť na jednociferné úrovne. Medziročná inflácia v eurozóne podľa predbežných údajov Eurostatu v januári klesla na 8,5 %. Klesá už tretí mesiac po sebe.

„Ani to však pravdepodobne stále nezabráni Európskej centrálnej banke vo zvyšovaní úrokových sadzieb, ktoré sú v porovnaní s infláciou stále pomerne nízko,“ povedal Gábriš.

Najvyššia je v Maďarsku

Regionálny pohľad podľa neho ukazuje, že inflácia je najvyššia v Maďarsku, a to napriek predchádzajúcim snahám o zastropovanie rôznych druhov položiek. Inflácia v Maďarsku dosiahla v januári 25,7 %, čo je najvyššia hodnota od februára 1996. Potraviny tu boli medziročne drahšie až o 44 %. V Česku bola inflácia v januári na úrovni 17,5 % a v Poľsku 17,2 %.