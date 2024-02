Okamžité platby fungujú u nás už dva roky, no stále chýbajú ďalšie banky. Kto sa pridá k veľkej trojke?

Okamžité platby začali na Slovensku poskytovať od februára 2022 Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka spolu s Raiffeisen bankou. Odvtedy uplynuli už dva roky a zatiaľ sa k nim žiadne ďalšie väčšie banky nepridali. Instantné platby ponúka len Oberbank, tá sa však zameriava na firemné financovanie, či J&T Banka, taktiež venujúca sa najmä biznis klientom. Ak má niekto účet v online bankách Revolut či N26, tak aj v nich je možné platiť instantne.

Pýtali sme sa ďalších bánk pôsobiacich na Slovensku, v akom horizonte plánujú službu svojim klientom sprístupniť a čo doposiaľ stálo v ceste, že sa tak nestalo skôr. Ani jedna z nich však neuviedla konkrétny dátum, ktorému by sa klienti mohli tešiť. „Pracujeme na tom a termín včas oznámime,“ skonštatovala hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková.

Klienti si budú musieť ešte počkať

Hovorkyňa ČSOB Michaela Lovásová povedala, že pre skvalitňovanie služieb pre klientov banka v súčasnosti prechádza rozsiahlou digitálnou transformáciou. „Zosúladenie viacerých procesov oddialilo implementáciu okamžitých platieb. Tie ČSOB zavedie priebežne už počas tohto a budúceho roka, samozrejme, s dodržaním všetkých povinných lehôt a špecifikácií,“ doplnila pre agentúru SITA Lovásová.

O nič konkrétnejšia nebola ani 365.bank. „Plánujeme spustiť okamžité platby. Čo sa týka termínu nasadenia, v tomto smere bude časovo banka kopírovať legislatívne požiadavky,“ dodala hovorkyňa 365.bank Linda Valko Gáliková. Prima banka na otázky agentúry SITA neodpovedala.

Jozef Daňo z marketingového oddelenia Fio banky povedal, že proces implementácie okamžitých platieb je náročný a vyžaduje si dôkladné overenie všetkých aspektov s cieľom zabezpečiť jeho spoľahlivé a bezpečné spustenie, ako aj plynulý chod.

„Vzhľadom na dynamiku tohto projektu momentálne nemáme nové informácie o termíne spustenia. Počas implementačného procesu sme čelili rôznym výzvam, z ktorých jednou je predovšetkým odlišný charakter tohto systému v porovnaní s ostatnými už existujúcimi, vrátane toho českého. Priebeh testovania sledujeme a klientov Fio banky, ako aj verejnosť, budeme určite včas informovať,“ uviedol Daňo.

Prípravy na zavedenie SEPA okamžitých platieb v mBank podľa produktovej manažérky pre platobné služby Milady Pivníkovej akcelerujú. Banka je v súčasnosti v testovacom režime. Jedným z dôvodov je aj blížiaci sa termín pre povinné poskytovanie okamžitých platieb v rámci krajín EÚ.

„Okamžité platby sú u Slovákov veľmi obľúbené. Aj preto veríme, že sa k slovenským bankám poskytujúcim túto službu pripojíme čo najskôr, i keď jej nastavenie si vyžaduje náročnú prevádzkovú a technickú podporu,“ hovorí Pivníková.

Čo sú to okamžité platby a ako fungujú?

Zvyčajne trvá prevod eur z jednej banky do druhej jeden pracovný deň, pokiaľ ide v rámci konkurenčných bánk. Instantné platby však prinášajú možnosť ľuďom posielať a prijímať peniaze do pár sekúnd bez ohľadu na inštitúciu, a to aj počas víkendov či v nočných hodinách. Avšak aby okamžité platby dávali klientom zmysel a boli užitočné, je dôležité, aby sa do nich zapojilo čo najviac bánk na Slovensku.

Jednou z najväčších výhod okamžitých platieb je tak rýchlosť ich spracovania. Zadanie okamžitej platby je zároveň rovnako jednoduché ako zadanie obyčajnej platby. Okamžité platby majú potenciál postupne nahradiť časť kartových alebo hotovostných transakcií.

Netreba si však mýliť okamžitú a expresnú platbu. Expresné platby umožňujú skrátenie štandardnej lehoty pri spracovaní prevodov tak, aby banka príjemcu disponovala finančnými prostriedkami v deň spracovania platobného príkazu, pričom expresnú platbu môže spotrebiteľ uskutočniť aj v inej mene ako v eurách. Tento typ platby je však osobitne spoplatnený v zmysle sadzobníka poplatkov tej ktorej banky.