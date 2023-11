Fico: Ódorova vláda sa s rozpočtom nesrala a zosekala ho tak, nech ľudia podochnú (video)

Predseda vlády Robert Fico po pondelkovej návšteve rezortu financií opäť skonštatoval, že Slovensko má najhoršie verejné financie.

Slovensko má najhoršie verejné financie

Prudko nám stúpol verejný dlh a máme aj historicky vysoký deficit verejných financií. Súčasná vláda má podľa Fica veľmi málo času na prípravu nového štátneho rozpočtu.

„Momentálne máme na stole jediný rozpočet. Návrh, ktorý predložila vláda pána Ódora a tá sa s tým, prepáčte za výraz, nesrala. Tá to všetko zosekala, vyrezala. Vyrovnaný štátny rozpočet, nech ľudia podochnú, je to úplne jedno,“ povedal Fico.

To, že Slovensko má najhoršie verejné financie, podľa neho nie je chybou strany Smer-SD. „My sme to nespôsobili, lebo my sme odovzdávali financie v dobrom stave,“ skonštatoval Fico.

Rozpočet alebo provizórium

Aktuálna vláda podľa jeho slov stojí pred úlohou konsolidácie, otázkou ako zastabilizovať verejné financie a ešte sa aj správať sociálne. Ak by rozpočet neschválili do konca decembra, musí prísť provizórium. Tomu sa však chcú vyhnúť.

Na stredajšej vláde by sa mal objaviť plán na riešenie zvýšených úrokov na hypotékach. Konkrétnosti však Fico a ani minister financií Ladislav Kamenický neprezradili.

„Rovnako platí, že sa aj chystáme na rekordné zisky bánk,“ pokračoval Fico. Kamenický doplnil, že na bankovom odvode pracujú. Chcú nájsť rovnováhu, no požadujú, aby boli banky solidárne.