To fakt? Až o 200 eur vyšší dôchodok ako vlani. Šancu využili tisíce ľudí

Za deväť mesiacov tohto roku odišlo do predčasného dôchodku takmer 15-tisíc ľudí a chýbajú na svojich pozíciách. Upozornili na to Dáta bez pátosu v príspevku na sociálnej sieti Facebook. „Je to nárast o 50 percent oproti rovnakému obdobiu minulého roka,“ priblížili.



Kým vlani bol podľa analytikov novopriznaný predčasný starobný dôchodok 550 eur, teraz je to o dve stovky viac, teda 750 eur. A priemerný novopriznaný predčasný starobný dôchodok je o vyše 100 eur vyšší ako celkový priemerný starobný dôchodok.



„Namiesto toho, aby štát povzbudzoval ľudí k práci aj vo veku blízko dôchodku, rozhodli sa reformátori (bývalý minister práce pán Krajniak a Sme Rodina) za prispenia koaličných partnerov k opačnému kroku,“ kritizujú analytici s tým, že tento výmysel je silným impulzom na „ceste priamo do Grécka„.



Od začiatku tohto roka je možné získať predčasnú penziu aj vtedy, ak osoba odpracovala 40 rokov. Ak žiadateľ o dávku získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa na neho podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku.

Aj v tomto prípade však suma priznanej predčasnej penzie musí byť vyššia ako 1,6-násobok životného minima, čo je aktuálne 430,30 eura. Pre porovnanie, v januári až septembri minulého roka priznala Sociálna poisťovňa 9,6 tisíca predčasných starobných dôchodkov.