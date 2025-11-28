Európske trhy ostávajú stabilné, bitcoin sa vrátil k rastu

Európske akciové trhy vo štvrtok zostali stabilné po solídnych ziskoch v Ázii v dôsledku rastúcich očakávaní, že americký Federálny rezervný systém (Fed) zníži úrokové sadzby už budúci mesiac. Wall Street bola zatvorená pre sviatok Dňa vďakyvzdania.
Londýnska burza uzavrela obchodovanie bez výraznejších zmien, keď trhy spracovávali stredajší rozpočtový plán britskej vlády zameraný na zvýšenie daní. Výnosy britských vládnych dlhopisov zostali stabilné a libra mierne posilnila. Parížska burza skončila bez pohybu, Frankfurt nad Mohanom mierne vzrástol.
„Európske trhy vykazujú jasný nedostatok smerovania… obchodníci by nemali očakávať veľa vzhľadom na prázdny ekonomický kalendár a zatvorenie amerických trhov,“ uviedol analytik Scope Markets Joshua Mahony. Podľa Davida Morrisona z Trade Nation investori neboli ochotní otvárať nové pozície počas sviatku v USA.
Bitcoin ide znovu hore
Pozitívna nálada na trhoch tento týždeň podporila rizikovejšie aktíva vrátane bitcoinu. Kryptomena, ktorá nedávno klesla na sedemmesačné minimum tesne nad 80-tisíc dolárov, vo štvrtok opäť vzrástla nad 90-tisíc. Stále však zaostáva za októbrovým rekordom vyše 126-tisíc dolárov.
Kryptomeny zachvátila panika, bitcoin vymazal tohtoročné zisky a celý trh padá
Očakávania zníženia sadzieb Fedu posilnili slabé údaje z trhu práce v USA a vyjadrenia predstaviteľov centrálnej banky. Trhy aktuálne počítajú s 85-percentnou pravdepodobnosťou zníženia sadzieb 10. decembra a ďalšími tromi kolami znižovania v roku 2026.
Ázijské trhy aj ropa rastú
V Ázii vo štvrtok viedlo Tokio s rastom o viac než jedno percento, vyššie uzavreli aj Hongkong a Šanghaj. V Južnej Kórei burza Upbit pozastavila vklady a výbery po neautorizovanom prevode digitálnych aktív v hodnote 37 miliónov dolárov.
Na burzy sa vrátil optimizmus, Wall Street ťahajú technologické tituly a zisky pokračovali aj v Ázii
Ceny ropy mierne vzrástli pred nedeľňajším zasadnutím OPEC+, keď obchodníci očakávajú rozhodnutia o produkcii. Aliancia už začiatkom novembra oznámila trojmesačnú pauzu v zvyšovaní ťažby. Severomorská ropa Brent posilnila o 0,3 percenta na 62,75 USD za barel.