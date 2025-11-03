Európska centrálna banka sadzby nezmenila, Kažimír hovorí o trpezlivosti

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB) ponechať úrokové sadzby bezo zmeny nebolo pre trhy prekvapením. Guvernér Národnej banky SlovenskaPeter Kažimír v reakcii na krok ECB zdôraznil, že menová politika sa momentálne nachádza v „komfortnej pozícii“ a nie je dôvod konať unáhlene.
„Nie je potrebné sa ponáhľať, nič nás netlačí do prehnaných technických mikroúprav a ladenia nastavenia menovej politiky,“ uviedol Kažimír. Podľa guvernéra sa eurozóna aj Slovensko nachádzajú v tzv. neutrálnom pásme.
Súčasný turbulentný vývoj
Teda situácii, v ktorej centrálna banka ani nestimuluje, ani nespomaľuje ekonomiku. Inflácia sa pohybuje blízko cieľovej dvojpercentnej úrovne a hoci rast hospodárstva zostáva slabý, ekonomika si zachováva odolnosť.
„Sme pripravení čeliť výzvam spojeným so súčasným turbulentným vývojom,“ zdôraznil Kažimír. Zároveň pripomenul, že nedávne ekonomické dáta vo všeobecnosti potvrdzujú prognózy zverejnené NBS v septembri. Napriek tomu sa objavili faktory, ktoré si vyžadujú pozornosť.
„Prekvapila nás jadrová inflácia, ktorej rast sa mierne zrýchlil. Rast miezd bol o niečo silnejší, ako sa očakávalo,“ upozornil guvernér. K neistotám sa pridávajú aj ceny energií a nestabilné dodávateľské reťazce, ktoré sa opäť stávajú rizikovým faktorom. Kažimír však varuje pred prehnanými reakciami na menšie odchýlky od cieľovej inflácie.
Geopolitické konflikty
„Malé odchýlky od želaného kurzu, infláciu pohybujúcu sa okolo cieľa, by som nepreceňoval a nebil predčasne na poplach,“ dodal. Napriek tomu pripúšťa, že riziko opätovného zrýchlenia rastu cien stále pretrváva, zatiaľ čo trh práce už nie je taký pevný ako v predchádzajúcich rokoch.
Na situáciu navyše vplývajú aj globálne faktory. Pretrvávajúce geopolitické konflikty, napätie na finančných trhoch či zhoršujúce sa podmienky medzinárodného obchodu.
„Táto zraniteľnosť so sebou prináša významné riziká smerom nadol. Tak pre infláciu, ako aj pre ekonomický rast,“ uviedol Kažimír s tým, že riziká pre ekonomiku aj infláciu momentálne považuje za vyvážené. Zároveň odmieta, že by sa centrálne banky mali snažiť „vyladiť“ ekonomiku k dokonalosti.
Banka musí zostať ostražitá
„V období takej mimoriadnej neistoty by sme sa nemali snažiť komplikovať to, čo robíme, a mikroúpravami doťahovať inflačný vývoj do dokonalosti,“ povedal. Varuje, že pri nadmernej precíznosti by sa centrálna banka mohla stať zdrojom volatility namiesto piliera stability, ktorým má byť. Banka preto podľa neho bude aj naďalej vychádzať z dát a rozhodovať krok za krokom, bez záväzkov do budúcnosti.
„Našou prvou povinnosťou je ukotviť infláciu tam, kde to je potrebné. Náš prístup sa preto nemení. Naše rozhodnutia budú naďalej založené na dátach,“ uviedol Kažimír.
Najbližšie sa odborníci opäť pozrú na nové údaje v decembri. Guvernér zdôrazňuje, že centrálna banka musí zostať ostražitá voči všetkým rizikám. Či už smerom nahor, alebo nadol.
Flexibilná menová politka
„Sme pripravení reagovať, ak prichádzajúce dáta naznačia, že tieto riziká silnejú a že je potrebné konať,“ uviedol. Podľa Kažimíra musí byť menová politika naďalej flexibilná a otvorená všetkým možnostiam.
„Náš ďalší krok, keď príde, môže byť v zásade ktorýmkoľvek smerom. Môže ísť o zníženie aj zvýšenie sadzieb. Všetko bude závisieť od vývoja a signálov, ktoré dostaneme. Automatický pilot neprichádza do úvahy,“ uzavrel guvernér. „Ruku držíme pevne na kormidle, no zrak máme neochvejne upretý na horizont,“ dodal na záver symbolicky.