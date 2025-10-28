Audit neziskových organizácií: Aké sú špecifiká?

Mnohí si audit spájajú výlučne s podnikateľským prostredím a obchodnými spoločnosťami. Pravdou však je, že audit sa často vzťahuje aj na subjekty, ktoré nevytvárajú zisk. Príkladom sú neziskové organizácie, nadácie, občianske združenia či samotné obce. Ide o inštitúcie spravujú verejné financie, granty a dary, a preto sa od nich v niektorých prípadoch vyžaduje, aby preukázali, že s nimi hospodária zodpovedne a transparentne.
Odborníci na tento segment z bpsgroup, s.r.o., zdôrazňujú, že audit firmy alebo organizácie v neziskovom sektore je rovnako dôležitý, ako v tom neziskovom. Je prvkom dôvery, a to nielen voči štátu, ale aj voči darcom, prijímateľom služieb či samotnej verejnosti.
Čo sa v tomto článku dočítate?
Na úvod si objasnime, o čo pri audite ide. Zistíte, že audit nie je len o kontrole, ale má aj svoje výhody. Potom sa pozrieme na to, kedy vzniká povinnosť auditu a prečo je dôležitý aj pri neziskových subjektoch.
Čo je audit?
Audit je odborné a nezávislé posúdenie toho, či účtovníctvo organizácie verne zobrazuje jej hospodárske výsledky a či sú všetky procesy v súlade so zákonom. Audítor preveruje správnosť účtovných zápisov, tok financií aj dodržiavanie legislatívy.
Na rozdiel od bežnej kontroly však audit nie je zameraný na hľadanie chýb, ale na potvrdenie, že účtovníctvo je vedené správne a transparentne. Ako vysvetľujú odborníci z bpsgroup, s.r.o., audit pomáha organizáciám získať dôveru donorov, kontrolných orgánov aj širokej verejnosti.
Vo všeobecnosti sa rozlišujú dva základné druhy auditu – zákonný a dobrovoľný audit. Zákonný audit je povinný podľa zákona, najmä pri splnení určitých finančných alebo veľkostných kritérií, kým dobrovoľný audit si firma alebo organizácia objedná sama ako preventívne opatrenie alebo pre zvýšenie dôveryhodnosti.
Kedy vzniká povinnosť auditu zo zákona?
U nás na Slovensku je základnou legislatívou v tejto oblasti zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Ten definuje, že povinný audit je potrebný, ak podnik, firma či organizácia počas dvoch po sebe idúcich účtovných období splní aspoň dve z týchto troch podmienok:
- majetok presiahne 4 000 000 €,
- čistý obrat prekročí 8 000 000 €,
- priemerný počet zamestnancov je vyšší ako 50.
Tieto podmienky sa síce nevzťahujú priamo na neziskové organizácie a obce, no aj tie majú svoje špecifické pravidlá, ktoré stanovujú iné zákony. Ako to teda je v neziskovom sektore?
Audit neziskových organizácií
Neziskové organizácie zohrávajú dôležitú úlohu v spoločnosti. Venujú sa verejnoprospešným činnostiam, komunitnému rozvoju, vzdelávaniu či ochrane životného prostredia. A keďže hospodária s finančnými prostriedkami od darcov, štátu alebo verejnosti, audit je nevyhnutný pre zachovanie transparentnosti.
Povinný audit firmy sa vzťahuje napríklad na nadácie (podľa zákona č. 34/2002 Z. z.), neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997 Z. z.) či neinvestičné fondy (zákon č. 147/1997 Z. z.) ak:
- prijali verejné zdroje alebo podiel zaplatenej dane vo výške nad 200 000 €, alebo
- celkové príjmy presiahli 500 000 €,
- prípadne prijali viac ako 35 000 € z asignácie dane (2 % alebo 3 %).
Podobné pravidlá sa uplatňujú aj pri poskytovateľoch sociálnych služieb či športových organizáciách. Audit firmy či organizácie v týchto prípadoch overuje nielen účtovníctvo, ale aj efektívnosť využívania verejných prostriedkov.
Audit v samosprávach
S verejnými rozpočtami, dotáciami či eurofondami hospodária aj obce a mestá. Z tohto dôvodu zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§9 ods. 4) stanovuje, že každá obec musí mať audit svojej ročnej účtovnej závierky.
Audítor tu zohráva úlohu nezávislého kontrolóra, ktorý preveruje hospodárenie, nakladanie s majetkom a dodržiavanie finančnej disciplíny. Takýto audit pomáha predchádzať nehospodárnosti a zneužívaniu verejných zdrojov.
Tím odborníkov z bpsgroup, s.r.o. aj v tomto prípade zdôrazňuje, že kvalitne spracovaný audit obce nie je len formalitou, ale kľúčovým nástrojom verejnej kontroly a zodpovedného riadenia.
Zhrnutie
Bez ohľadu na to, či ide o audit firmy, nadácie alebo samosprávy, jeho cieľ je vždy rovnaký. Potvrdiť, že hospodárenie je transparentné, zákonné a správne. Audit prináša istotu, že organizácia koná zodpovedne voči svojim partnerom, darcom aj verejnosti.
Ak by ste potrebovali spoľahlivého partnera pre audit, ale aj účtovníctvo či daňové poradenstvo, odporúčame sa obrátiť na spoločnosť bpsgroup, s.r.o.
