EÚ zaradila Monako na čiernu listinu krajín s vysokým rizikom prania špinavých peňazí

Európska únia zaradila Monako na zoznam krajín s vysokým rizikom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Malé stredomorské kniežatstvo sa tak pridalo k štátom ako Sýria, Mjanmarsko či Burkina Faso. Na čiernu listinu zaradili aj Venezuelu, zatiaľ čo Spojené arabské emiráty (SAE) a Gibraltár zo zoznamu vyňali. Rusko, napriek opakovaným výzvam europoslancov, zostalo mimo aktualizovaného zoznamu. Referuje o tom web Politico.

Zoznam bol zverejnený po takmer týždňovom odklade, pričom jeho obsah sa nezmenil oproti návrhu, ktorý už minulý týždeň koloval v médiách. Ide o politicky citlivú tému, keďže minulý rok Európsky parlament odmietol prvý pokus o vyradenie SAE a opakovane žiadal zaradenie Ruska. Finančná akčná skupina (FATF) však nezaradila Rusko na čiernu listinu pre odpor krajín skupiny BRICS.

Európska komisia sa vo svojom rozhodovaní väčšinou riadi odporúčaniami FATF, ktorá vznikla v roku 1989 z iniciatívy G7. Práve preto sa na zozname ocitlo aj Monako, ktoré má podľa Komisie nedostatky v boji proti praniu špinavých peňazí, no zároveň sa zaviazalo ich odstrániť. Podľa Global Magnitsky Justice Campaign putovali do Monaka milióny eur z nelegálnych fondov ruských oligarchov, no vyšetrovania sa zatiaľ nezačali.

SAE boli zo zoznamu vyškrtnuté po tom, čo zaslali písomné záväzky na posilnenie justičnej spolupráce s EÚ a Europolom. Niektorí europoslanci však tvrdia, že pokrok SAE je nedostatočný. Nemecký europoslanec za Zelených Rasmus Andresen varoval, že obchodná dohoda so SAE by mohla umožniť „zločincom opäť prelievať nelegálne peniaze do nášho finančného systému“. Španielska pravica je zase nespokojná s vyradením Gibraltáru.

Na zoznam boli novo pridané krajiny Alžírsko, Angola, Pobrežie Slonoviny, Keňa, Laos, Libanon, Monako, Namíbia, Nepál a Venezuela. Zo zoznamu boli odstránené Barbados, Gibraltár, Jamajka, Panama, Filipíny, Senegal, Uganda a Spojené arabské emiráty.