Ekonomická nálada na Slovensku sa prepadla, analytik vníma pokles dôvery firiem aj domácností ako varovný signál

Ekonomická nálada na Slovensku sa v októbri podľa dát Štatistického úradu prepadla na najnižšiu úroveň od júla 2023. Signalizuje, že slovenské hospodárstvo vstupuje do obdobia zvýšenej neistoty. Podľa analytika 365.bankTomáša Boháčka sa zhoršenie týka naprieč sektormi. Od priemyslu a služieb až po spotrebiteľskú dôveru, pričom príčiny sú kombináciou vonkajších aj domácich faktorov.
„Ide o jasný signál, že slovenské hospodárstvo sa ocitá v období zvýšenej neistoty, a to nielen z dôvodu slabšieho európskeho priemyslu či geopolitických rizík, ale aj pre domáce napätie medzi fiškálnou konsolidáciou a potrebou hospodárskeho rastu,“ upozorňuje Boháček.
Pokles dôvery v priemysle aj službách
Najvýraznejší pokles dôvery zaznamenal priemysel, kľúčový pilier exportu a zamestnanosti. Očakávania v oblasti výroby dopravných prostriedkov sa zhoršili, čo podľa analytika naznačuje, že automobilky aj ich subdodávatelia sa musia prispôsobiť pomalšiemu prechodu k elektromobilite a slabšiemu dopytu zo západných trhov. Znížená dôvera vo výrobe strojov a zariadení zároveň ukazuje na pokles investičnej aktivity podnikov, ktoré brzdí neistota v oblasti daní, odvodov a cien energií.
Slabnúť začína aj sektor služieb, ktorý po pandémii dlhodobo podporoval rast ekonomiky. Dôvera v informačných, komunikačných či finančných službách klesá, čo odráža nižší dopyt zo strany firiem aj domácností. „Znížený dopyt po službách a pesimistické očakávania pre najbližšie mesiace ukazujú, že opatrnosť sa prelieva do celého trhu,“ hovorí Boháček.
Spotrebiteľská dôvera sa zhoršila len mierne
Spotrebiteľská dôvera sa podľa analytika síce zhoršila len mierne, no naďalej zostáva hlboko v negatívnom pásme. Domácnosti sa obávajú rastúcej nezamestnanosti, čo súvisí s oslabením priemyslu a nízkou tvorbou nových pracovných miest. Očakávania ohľadom finančnej situácie sú pesimistické. Mzdy rastú pomaly, zatiaľ čo ceny služieb, energií a bývania zostávajú vysoké.
Určitou výnimkou je stavebníctvo, ktoré po dlhom útlme vykazuje známky stabilizácie. Mierne zlepšenie nálady podporuje dobiehanie eurofondových projektov a oživenie v oblasti infraštruktúrnych zákaziek. Sektor navyše ťaží z priaznivejších refinančných podmienok a dostupnejších hypoték, hoci priestor na ďalšie zlepšenie je obmedzený.
Varovný signál
Z makroekonomického pohľadu vníma Boháček októbrový pokles dôvery ako varovný signál. „Fiškálna konsolidácia bez prorastovej stratégie môže brzdiť ekonomické oživenie. Opatrenia na stabilizáciu verejných financií sú nevyhnutné, no mali by byť sprevádzané podporou investícií, exportu a domáceho dopytu,“ zdôrazňuje analytik.
Slovensko podľa neho potrebuje obnoviť dôveru podnikateľov aj spotrebiteľov, inak hrozí, že stagnácia nálad prerastie do stagnácie výkonu. Výhľad do konca roka tak zostáva opatrný. Slabý zahraničný dopyt a pretrvávajúca neistota budú udržiavať ekonomiku v pomalom tempe, kde rast stojí viac na zotrvačnosti než na skutočnej obnove dôvery.