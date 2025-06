Dovozu tovaru z tretích krajín sa čoskoro bude týkať mechanizmus samozdanenia DPH

Od 1. júla 2025 začne Finančná správa (FS) uplatňovať mechanizmus samozdanenia dane z pridanej hodnoty (DPH) pri dovoze tovaru z tretích krajín, upozornil na to hovorca Finančnej správy Daniel Súkup.

Nebude sa týkať všetkých

Nový režim sa podľa Súkupa bude týkať dovozcov, ktorí sú držiteľmi platného povolenia Schválený hospodársky subjekt (SHS). V tento deň nadobudne účinnosť nové ustanovenie zákona o dani z pridanej hodnoty, ktoré upravuje spôsob úhrady DPH pri dovoze tovaru.

Doteraz bol správcom DPH pri dovoze tovaru colný úrad, ktorý daň vyruboval a určoval jej splatnosť podľa colných predpisov. Po novom, v presne definovaných prípadoch, bude správcom daňový úrad a daň si bude priznávať a uvádzať do daňového priznania samotný dovozca.

Tento postup sa uplatní pri dovoze tovaru z tretích krajín, pri ktorom daňová povinnosť vznikla na základe ustanovenia zákona o DPH. A to konkrétne pri prepustení tovaru do voľného obehu alebo do colného režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením od dovozného cla, ak dovozca spĺňa podmienky sídla, prideleného IČ DPH a účinného povolenia SHS.

Podávanie žiadosti nie je potrebné

Uplatnenie samozdanenia je realizované automaticky pri podaní colného vyhlásenia, ak dovozca spĺňa všetky podmienky. „Nie je potrebné podávať žiadosť o jeho uplatnenie. Dovozca je povinný si daň pri dovoze sám vypočítať a uviesť ju do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť,“ uviedol Súkup.

Pri uplatnení samozdanenia nebude potrebné v colnom konaní poskytovať záruku za DPH v prípadoch, keď je správcom DPH daňový úrad. „V iných prípadoch, napríklad pri dočasnom uskladnení tovaru, bude záruka za DPH naďalej vyžadovaná,“ dodal hovorca FS.