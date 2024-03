Domácnosti sa tento rok dostanú do komfortnejšej situácie vďaka reálnemu rastu miezd, tvrdí analytik

V minulom roku bola spotreba domácností pod tlakom.

„V súvislosti s poklesom reálnych miezd a rekordne nízkej miere úspor, ktoré dokázali domácnosti tvoriť zo svojich disponibilných príjmov, sme zaznamenali prepad celkovej spotreby domácnosti, čo v končenom dôsledku limitovalo razantnejší rast slovenskej ekonomiky v roku 2023,“ uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

Rast miezd zlepší spotrebu domácností

Spotreba domácnosti sa podieľa na celkovom slovenskom HDP takmer šesťdesiatimi percentami a počas celého vlaňajška medziročne klesla o 2,5 %. Je to najväčší pokles za posledných takmer 30 rokov.

Reálny rast miezd v tomto roku posunie domácnosti podľa analytika do komfortnejšej situácie a celková spotreba domácnosti sa v tomto roku vráti do plusu. To bude jedným z dôvodov prečo bude naša ekonomika rásť vyšším tempom v porovnaní s minulým rokom.

Potreba domácností doplniť úspory

„Očakávame, že HDP Slovenska v tomto roku bude rásť na úrovni 2 %. Celková spotreba domácnosti by v tomto roku mohla rásť o 2,5 %, pričom jej ešte dynamickejší rast bude limitovaný potrebou domácnosti nahradiť, resp. doplniť úspory, ktoré v ostatných dvoch rokoch kvôli zvýšenej inflácií a reálnemu poklesu miezd museli vo zvýšenej miere míňať,“ uviedol Kočiš.

Tento stav bol už v poslednom štvrťroku 2023, keď mzdy síce už medziročne rástli o 3,9 % a domácnosti dokázali naakumulovať úspory na bankových vkladoch v trojnásobnom objeme v porovnaní s prvými troma štvrťrokmi 2023, ale spotreba domácnosti aj napriek tomu ostala v zápore.

Ekonomika bude závislá na peniazoch z EÚ

Rast našej ekonomiky aj v tomto roku budú podľa analytika ovplyvňovať peniaze z EÚ.

„Tu však vidíme nezanedbateľnú možnosť, že Slovensko príde o eurofondové zdroje, resp. peniaze z plánu obnovy, čo súvisí s úpravami v trestnom zákonníku a obavami Európskej komisie ohľadne potenciálneho ohrozenia vlády práva na Slovensku a zatiaľ neschválenými výdavkovými limitmi,“ skonštatoval Kočiš.

Pokračovanie nášho ekonomického rastu, a teda aj zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov, je pritom podľa neho do značnej miery priamo závislé práve na týchto prostriedkoch z EÚ.