Sporíte pre svoje deti? Neopakujte chyby rodičov, dnes máte oveľa širšie možnosti

Vkladné knižky už nemá na Slovensku v ponuke ani jedna banka. Obľúbené sporenie pre deti z čias socializmu vytlačili modernejšie a efektívnejšie formy sporenia. „Naopak, chyby, ktoré robia rodičia pri sporení pre svoje ratolesti, sa už desiatky rokov nemenia,“ konštatuje vedúci oddelenia investičných produktov Tatra banky Andrej Máte.

Napriek tomu, že boli úrokové sadzby v deväťdesiatych rokoch veľmi vysoké, tak sa to na nasporenej sume po dovŕšení dospelosti dieťaťa nemuselo prejaviť. Problémom bol typ produktu. Jednotná metodika porovnania produktov v tom čase neexistovala, takže sa rodičia rozhodovali len intuitívne alebo na základe odporúčaní známych. Taktiež škála sporiacich a investičných produktov bola značne obmedzená.

Ako efektívne sporiť pre deti?

Každý rodič zrejme chce pri vstupe detí do dospelosti dopriať im slušné štartovné. No dnes máme v porovnaní s našimi rodičmi výhodu, a to oveľa širšiu škálu možností, ako efektívne investovať a ako monitorovať svoje investície. Napríklad je možné nastaviť rôznych asistentov upozorňujúcich na chyby.

Vytvorte si plán sporenia pre deti. Zvoľte cieľovú sumu, ktorú chcete svojim deťom nasporiť. Ako ďalej radí Andrej Máte, investujte prevažne do akciových fondov a snažte sa nepozerať na vývoj investície príliš často.

Pretože chybou je nedodržanie investičného horizontu. Buď Slovákov vyplaší zopár negatívnych správ, a tak húfne rušia investície alebo vyberajú len malé zisky. Platí podľa investičného analytika spoločnosti FinGO.sk Františka Burdu jednoduché pravidlo – akcie, akciové fondy, indexové fondy a investičné zlato patria do dlhodobého investovania, čiže na týchto sporiacich produktoch si treba sporiť 5 rokov a viac.

Pri sporení pre deti je dobré, keď pri každom náraste mzdy zvýšime aj výšku mesačného sporenia. „Mzdy rastú spravidla v dôsledku inflácie a zväčša aj pri každom kariérnom postupe,“ vysvetľuje Andrej Máte. Posielajte tam napríklad aj mimoriadne bonusy.

Dnešných 10-tisíc eur bude mať o 10 rokov úplne inú hodnotu. Preto pravidelne, a najmä po obdobiach vysokej inflácie, pričom jedno také sme zažívali aj v posledných dvoch rokoch, upravujte svoje „ambície“ pri sporení pre deti.

Dôležitá je finančná gramotnosť

Jedna z najužitočnejších zručností, ktoré deťom môžete ako rodič dať do života, je finančná gramotnosť. Naučte aj vy svoje deti narábať s peniazmi, vážiť si ich hodnotu a prijať zodpovednosť za svoje finančné rozhodnutia.

Dnes je internet plný tipov, do čoho (ne)investovať a ktoré produkty (ne)používať. „Pre väčšinu ľudí je dôležité začať, a to v jednoduchých produktoch ponúkaných serióznymi finančnými inštitúciami,“ radí Andrej Máte.

Dnešná doba ponúka podľa Burdu množstvo príležitostí, ako môžete zarobené peniaze ďalej zhodnotiť. Na trhu sú investičné produkty od úplne konzervatívnych s minimálnym výnosom až po komplikované, často nečitateľné schémy zhodnotenia s neštandardne vysokými výnosmi.

Bežný účet nezarába

Ľudia spravidla robia chybu, že si sporia všetko na jednom mieste a tak majú menší prehľad o svojich financiách a v konečnom dôsledku si našetria menej. A aj pre vysokú infláciu by sme podľa Burdu nemali väčšie sumy peňazí nechávať len tak na bežných účtoch. Na nich sú úrokové sadzby takmer nulové.

„Najhorším zlozvykom je nechať všetky peniaze ležať na bežnom účte,“ hovorí finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Vtedy nielen nič nezarobia, ale neustále strácajú kvôli inflácii na hodnote. Na bežnom účte by sme mali podľa neho držať len krátkodobú rezervu vo výške šesťmesačných výdavkov.

„Inak povedané, úspory by mali byť v takej výške, aby pokryli všetky pravidelné výdavky, ako sú náklady na bývanie, cestovné, stravu a podobne počas šiestich mesiacov. Všetky ostatné úspory treba investovať,“ dodáva Búlik.