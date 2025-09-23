EÚ spečatila dlho očakávanú obchodnú dohodu s Indonéziou, na Bali ju podpísal Šefčovič

Indonézia a Európska únia v utorok po takmer desaťročných rokovaniach sfinalizovali obchodnú dohodu. Na ostrove Bali ju podpísali eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič a indonézsky minister hospodárstva Airlangga Hartarto. Dohoda o komplexnom hospodárskom partnerstve (CEPA) je tretím takýmto paktom, ktorý EÚ uzavrela s krajinami juhovýchodnej Ázie – po Singapure a Vietname.
Dohoda otvorí investície v strategických sektoroch ako sú elektrické vozidlá, elektronika a farmaceutiká. Podľa Šefčoviča ušetria európski exportéri približne 600 miliónov eur ročne na clách pri vstupe na indonézsky trh, čo sprístupní európske produkty indonézskym spotrebiteľom za dostupnejšie ceny.
Pomalšie tempo zrýchlilo po nástupe Trumpa
Rokovania začali v roku 2016, no spočiatku postupovali pomalším tempom, najmä pre otázky ako palmový olej a odlesňovanie. Podľa analytika Deniho Friawana však obchodná politika bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa vytvorila podmienky na naliehavé urýchlenie dohody.
Dokument obsahuje aj protokol o palmovom oleji, hoci detaily neboli zverejnené. Indonézsky prezident Prabowo Subianto a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v júli oznámili dosiahnutie politickej dohody po 19 kolách rokovaní. Minister Hartarto zdôraznil, že neistoty spôsobené obchodnou vojnou a protekcionizmom medzi veľmocami prinútili obe strany hľadať stabilitu prostredníctvom bilaterálnej dohody. Očakáva sa, že po nadobudnutí platnosti bude približne 80 % indonézskeho exportu do EÚ oslobodených od ciel, čo pomôže najmä vývozu palmového oleja, obuvi, textilu a rybolovu.
Kallasová: Účasť Indie na ruských vojenských cvičeniach a indické nákupy ruskej ropy bránia užšiemu partnerstvu s EÚ
EÚ je piatym najväčším obchodným partnerom Indonézie s bilaterálnym obratom 30,1 miliardy dolárov v minulom roku. Dohoda zároveň otvorí európskym firmám prístup na trh s približne 280 miliónmi obyvateľov.
Platnosť do roku 2027
Vzťahy však boli napäté pre plánovaný zákaz dovozu produktov spojených s odlesňovaním, čo vyvolalo hnev Indonézie, významného exportéra palmového oleja. Podľa nových pravidiel EÚ budú zakázané exporty produktov vyrobených na pôde odlesnenej po decembri 2020. Aktivisti však varujú, že dohoda môže viesť k ďalšiemu odlesňovaniu pre zvýšený dopyt po palmovom oleji. Indonézska pobočka Greenpeace upozornila, že zvyšné lesy v palmových plantážach môžu byť čoskoro vyrúbané a premenené na plantáže.
EÚ predstavila obchodnú dohodu s Mercosurom, Šefčovič by ju chcel ratifikovať do konca roka
Po podpise dohody budú nasledovať právne kontroly a preklady dokumentov. Dohoda musí byť ratifikovaná členskými štátmi EÚ, Európskym parlamentom a Indonéziou. Očakáva sa, že vstúpi do platnosti do roku 2027.