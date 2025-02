Dôchodkový vek v pohybe: Ako sa mení odchod do penzie a čo to znamená pre vás? - ROZHOVOR

Vek odchodu do dôchodku sa neustále mení a ovplyvňuje ho viacero faktorov. Kedy môžete odísť do penzie a aké podmienky musíte splniť? Odborník na dôchodky Igor Horváth z Dôchodkovej poradne v rozhovore vysvetľuje aktuálne pravidlá, výhody a úskalia systému a radí, ako sa na dôchodok pripraviť.

Dôchodkový systém na Slovensku prešiel v posledných rokoch viacerými zmenami. Kedysi pevne stanovený vek odchodu do dôchodku dnes závisí od priemernej dĺžky života a ďalších premenných. Kým niektorí sa na penziu tešia, iní majú obavy, či budú mať dostatočné zabezpečenie na dôstojnú starobu.

Priemerný dôchodkový vek

Vek odchodu do dôchodku prešiel na Slovensku viacerými etapami. Kým v minulosti bol pevne stanovený, dnes sa odvíja od strednej dĺžky života. Napriek tomu, že priemerný dôchodkový vek sa momentálne pohybuje okolo 64 rokov, v budúcnosti sa očakáva jeho postupné zvyšovanie.

Horváth v rozhovore vysvetlil, ako je dôchodkový vek nastavený v iných európskych krajinách a aké výnimky platia pre matky s deťmi či pre ľudí v náročných profesiách, ako sú napríklad baníci, letecký personál atď… Pripomína tiež, že na priznanie starobného dôchodku je potrebné odpracovať minimálne 15 rokov.

Výplata úspor z druhého piliera

Zásadnou témou rozhovoru bol aj druhý pilier. Horváth upozornil, že spôsob výplaty úspor závisí od výšky dôchodku z prvého piliera. Ak tento dôchodok presiahne referenčnú sumu 684,10 eur, sporitelia majú možnosť vybrať si svoje peniaze naraz. Ak je nižší, musia si zakúpiť doživotnú rentu od poisťovne.

Zmeny v dôchodkovom systéme majú však aj svoje tienisté stránky. Napríklad ľudia narodení v roku 1967 stále nepoznajú presný vek, kedy budú môcť odísť do penzie, hoci podľa zákona ho už mali vedieť. Problém môže zasiahnuť nielen budúcich starobných dôchodcov, ale aj invalidných či predčasných penzistov.

Horváth predpokladá, že vek odchodu do dôchodku sa bude aj naďalej predlžovať a zároveň varuje pred zásahmi do druhého piliera, ktoré by mohli mať negatívny dopad na budúce generácie.

Čo sa dozviete v rozhovore?

ako sa menil dôchodkový vek v minulosti a aká je jeho budúcnosť

aké pravidlá platia pre matky s deťmi a ľudí v náročných profesiách

čo znamená referenčná suma pri výbere úspor z druhého piliera

prečo ľudia narodení v roku 1967 stále nepoznajú svoj dôchodkový vek

aké riziká hrozia pri možných zásahoch do druhého piliera

čo môžete urobiť už dnes, aby ste mali lepší dôchodok

Ďalšie zaujímavé rozhovory si môžete vypočuť aj na —> Spotify