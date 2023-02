Čo začnú robiť politici, keď padne jedna z najväčších kryptomenových búrz? (video)

Viete čo začnú robiť politici po tom, čo padne jedna z najväčších kryptomenových búrz na svete? Začnú sa snažiť regulovať celý sektor. Lepšie povedané, začnú tlačiť na príslušné inštitúcie, aby tak robili.

Komisia pre cenné papiere a burzu minulý týždeň prišla s návrhom, ktorý hovorí o tom, že by rozšíril typy aktív, ktoré musia finančný poradcovia ako sú napr. Hedgové fondy alebo penzijné fondy držať len pomocou kvalifikovaných depozitárov, čiže hlavne banky.

Návrh by teda obmedzil to, ako môžu správcovia aktív nakladať s krypto aktívami svojich klientov, ale zároveň neukladá nové požiadavky pre individuálnych investorov, ktorí riadia len svoje portfólio. A čo sa stalo potom, ako komisia pre cenné papiere navrhla túto reguláciu? Ceny kryptomien vyskočili hore, čo určite mnohých investorov potešilo. Čo spôsobuje tento optimizmus? Tak ako to už býva, je za tým viac vecí.

CEO velkej kryptoobchodnej spoločnosti Enclave Markets, David Wells povedal: „Pravdepodobnosť a načasovanie avizovaných zmien okolo regulácie kryptomien je stále veľmi nejasné, ale verejný presun veľkých inštitucionálnych investorov do kryptofinančnej infraštruktúry ukazuje skutočný apetit a býčie výhliadky pre celý sektor.“

S týmto tvrdením musíme súhlasiť pretože práve dôvera veľkých inštitucionálnych investorov je pre celý sektor veľmi dôležitá

Jedným z dôvodov môže byť aj to, že investori očakávali ďaleko prísnejšiu reguláciu, a teda boli pripravení. Ďalej vidíme, že žiadna veľká recesia sa zatiaľ nekoná. Možno aj preto, lebo máme stále pomerne silný trh práce a je celkom ťažké si predstaviť veľkú recesiu s globálnym dopadom pri tak silnom pracovnom trhu.

Regulácie vo financiách je vždy dobrá správa. Zároveň však treba povedať, že aj Sam Bankman-Fried, zakladateľ FTX, ktorý bol mimochodom druhým najväčším donorom demokratickej strany v USA, tlačil na reguláciu. S odstupom času ale vieme, že tak robil len preto, aby sa zbavil konkurencie a mohol svojich klientov okrádať viac a s väčším trhovým podielom

Uvidíme čo prinesú najbližšie dni a týždne. Určite to budeme sledovať na webe SITA Financie.