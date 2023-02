Banky v EÚ budú musieť podľa návrhu pravidiel priradiť kryptomenám najvyššiu možnú hodnotu rizika

Až do decembra 2024 by mohli byť európske banky právne nútené podporovať svoje krypto aktíva vysokými kapitálovými požiadavkami.

Podľa zverejneného návrhu by banky museli priradiť všetkým svojim kryptomenám navrhovanú váhu rizika 1 250 percent, čo znamená, že budú nútené držať rovnaké množstvo kapitálu ako množstvo kryptomien, ktoré držia.

Pravidlá musí schváliť europarlament

Budúci termín banky možno musia prispôsobiť väčšiemu súboru nových požiadaviek uvedených v dokumente z decembra 2022 od Bazilejského výboru pre bankový dohľad (BCBS), ktorý bude platiť od januára 2025.

Podľa najnovšieho oznámenia z EÚ sa Komisia chystá prijať legislatívny návrh do 31. decembra 2024, ktorý by sa dlhodobo snažil previesť prvky štandardov BCBS do práva EÚ.

Tieto nadchádzajúce zmeny v kapitálových a hlásených požiadavkách potvrdil hovorca EÚ v januári 2023, po tom, ako prišla správa o zvýšených kapitálových požiadavkách.

Požiadavky na kapitál pre kryptomeny

Požiadavky na kapitál uvedené v požiadavkách komisie „Bazilej“ sa budú líšiť v závislosti od typu kryptomeny, na ktorú sa pozerajú. Dokumentácia uvádza, že dobre známe kryptomeny, ako Bitcoin (BTC) a Ethereum (ETH), budú považované za kryptomeny skupiny 2.

Skupinu 2 aktív potom komisia delí na dve skupiny: skupinu A, ktorá sa vzťahuje na krypto aktíva, ktoré sú vlastnené prostredníctvom ETF alebo iných derivátov, ktoré sa dajú obchodovať na regulovaných verejných trhoch, a skupinu B, kde to nie je prípad. Skupina 2 B aktív bude mať navrhovanú váhu rizika 1 250 percent, zatiaľ čo skupina 2 A bude podliehať nižším požiadavkám.

Avšak, iné formy kryptomenových aktív, ako tokenizované verzie tradičných aktív, ako napríklad akcie, niektoré typy stabilných mincí, ktoré sa nespoliehajú na algoritmy na udržanie svojej ceny, a potenciálne centrálne bankové digitálne meny (CBDC), by spadali pod nižšie požiadavky na kapitál a sú považované za skupinu 1. Okrem toho, podľa nových pravidiel budú existovať prísne obmedzenia podielu kryptomenových aktív typu 2, ktoré budú môcť banky držať na svojich bilančných knihách.

Celková expozícia banky na kryptomenové aktíva skupiny 2 nesmie prekročiť dve percentá kapitálu banky a všeobecne by mala byť nižšia ako percento podľa navrhovaných pravidiel.

V súvislosti s tým sa v oznámení Európskej komisie zdôrazňuje, že „nedávne nepriaznivé vývoje na trhoch kryptomenových aktív“ robia nevyhnutné zmiernenie rizík spojených s kryptomenovými aktívami a že „existujúce pravidlá nie sú navrhnuté na dostatočné zachytenie rizík spojených s kryptomenovými aktívami“.

