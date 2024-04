Čo je kľúčom k blahobytu? Odborník radí nasledovné

V dnešnej dobe plnej stresu a neustáleho honu za úspechom sa mnohí z nás strácajú v nekonečnom cykle uspokojovania spoločenských očakávaní. V tejto rýchlo sa meniacej dobe je často ťažké nájsť pravé šťastie a vnútornú spokojnosť. Avšak Braňo Mráz, mentor, podnikateľ a odborník na pasívny príjem ponúka iný pohľad na to, čo je skutočným kľúčom k blahobytu.

Podľa Mráza je tajomstvom k šťastnému a harmonickému životu identita človeka. Bez jasného uvedomenia si, kto sme a čo nás naozaj napĺňa, môžeme mať na konte milióny, no vnútorný pokoj a spokojnosť nám budú stále unikať. Mráz identifikuje sedem kľúčov k blahobytu, ktoré zahŕňajú financie, zdravie a vzťahy, no zdôrazňuje, že rovnako dôležité je pochopenie vlastnej identity.

Ako nájsť a uchopiť svoju pravú identitu?

Pre nájdenie vlastnej identity Mráz navrhuje jednoduché cvičenie: „Zavrite si oči a položte si otázku: Kto som? Teraz si na ňu dajte odpoveď. Buď sa pri nej cítite dobre, alebo nie. Je to teda veľmi jednoduché. Ak si poviem, že ja som Braňo, som s tým OK, to meno sa mi páči, je to moja identita. Keby som ho vymenil za akékoľvek iné meno, už by som sa necítil dobre,“ vysvetľuje Braňo Mráz, autor knihy Myslením k blahobytu, čo je to identita človeka.

Tento proces sebapoznávania vás navedie k postupnému odhaleniu a skladaniu vašej identity v rôznych oblastiach života, či už ide o záľuby, životný štýl, biznis rozhodnutia, alebo prácu.

Mentor tiež poukazuje na možnosť mať viacero identít, ktoré sa môžu zdať ako extrémy, ale vhodne sa dopĺňajú a prispievajú k celkovému blahobytu. Dôležité je tieto identity správne rozpoznať a podľa nich si formovať životné ciele. Správne pochopenie a využitie kľúča identity môže odomknúť cestu k pravému šťastiu, nezávisle od finančného statusu.

Začíname riešiť problémy neskoro

Mráz upozorňuje, že mnohí ľudia robia chybu, že začnú riešiť svoje problémy neskoro, čo vedie k vnútornej bolesti a disharmónii, napriek vonkajším známkam úspechu. Je dôležité nájsť prácu a aktivitu, ktorá nás napĺňa, a nie sa len trápiť v nevhodnom zamestnaní kvôli finančnému zisku.

Pochopenie a prijatie vlastnej identity je teda základom pre dosiahnutie skutočného blahobytu. Nie je nikdy neskoro prehodnotiť svoje životné ciele a zmeniť smer, aby sme našli svoje pravé šťastie a žili v harmónii. Nech sa už rozhodneme pre akúkoľvek cestu, dôležité je, aby sme ju nasledovali s vášňou a radosťou.