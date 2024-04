Ázijským akciovým trhom sa darilo, pomohol im optimizmus z rastu na Wall Street

Ázijské akciové trhy v pondelok zamierili nahor. Pomohol im optimizmus prameniaci z minulotýždňového rastu na Wall Street, hoci investori čakajú na zasadanie amerického Federálneho rezervného systému (Fed), ktoré bude tento týždeň.

Hongkonský index Hang Seng si prilepšil o 0,47 percenta, čínsky akciový index Shanghai Composite stúpol o 0,79 percenta a index juhokórejskej burzy Kospi si pripísal 1,7 percenta. Na trhu v Tokiu sa pre štátny sviatok neobchodovalo

Náladu na ázijských trhoch podporila séria správ o vysokých firemných ziskoch, ale rizikovým faktorom by mohlo byť oslabovanie japonského jenu, povedal Stephen Innes zo spoločnosti SPI Asset Management. Japonský jen klesol na nové 34-ročné minimum po tom, ako Bank of Japan v piatok ponechala úroky na nezmenenej úrovni. Krok centrálnej banky Japonska bol v súlade s očakávaniami, ale prekvapujúce bolo to, že banka očividne neprejavila významné obavy o výmenný kurz, dodal Innes.