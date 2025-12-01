Ázijské trhy kolíšu, investori čakajú na kľúčové dáta z USA

Ázijské akciové trhy sa v pondelok vyvíjali zmiešane, keďže investori čakajú na zverejnenie dôležitých ekonomických údajov z USA, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Federálneho rezervného systému (Fed) o očakávanom znížení úrokových sadzieb.
Po novembrovom oživení na svetových trhoch panuje vysoká dôvera, že americká centrálna banka bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky.
Európske trhy ostávajú stabilné, bitcoin sa vrátil k rastu
Napriek obavám z možnej bubliny v technologickom sektore poháňanej umelou inteligenciou, ktorá by mohla viesť k bolestivej korekcii, sa trhy zotavili zo strát z prvej polovice novembra.
Pravdepodobnosť tretieho po sebe idúceho zníženia sadzieb, ktoré by malo nastať 10. decembra, sa pohybuje okolo 90 percent. Investori budú tiež sledovať údaje o tvorbe pracovných miest, aktivite v sektore služieb a spotrebiteľských výdavkoch – preferovanom ukazovateli inflácie Fed-u.
Ázijským trhom sa príliš nedarilo, bitcoin prišiel o všetky tohtoročné zisky
Indexy v Hongkongu, Šanghaji, Singapure a Manile rástli, zatiaľ čo Sydney, Soul, Wellington, Tokio a Tchaj-pej zaznamenali pokles.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 1,4 % na 63,25 USD za barel po tom, čo OPEC+ potvrdil, že počas prvého štvrťroka 2026 nezvýši ťažbu.