Ázijské trhy kolíšu, investori čakajú na kľúčové dáta z USA

Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Stock market concept with oil rig in the gulf background,Double exposure,Energy crisis
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ázijské akciové trhy sa v pondelok vyvíjali zmiešane, keďže investori čakajú na zverejnenie dôležitých ekonomických údajov z USA, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Federálneho rezervného systému (Fed) o očakávanom znížení úrokových sadzieb.

Po novembrovom oživení na svetových trhoch panuje vysoká dôvera, že americká centrálna banka bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky.

Napriek obavám z možnej bubliny v technologickom sektore poháňanej umelou inteligenciou, ktorá by mohla viesť k bolestivej korekcii, sa trhy zotavili zo strát z prvej polovice novembra.

Pravdepodobnosť tretieho po sebe idúceho zníženia sadzieb, ktoré by malo nastať 10. decembra, sa pohybuje okolo 90 percent. Investori budú tiež sledovať údaje o tvorbe pracovných miest, aktivite v sektore služieb a spotrebiteľských výdavkoch – preferovanom ukazovateli inflácie Fed-u.

Indexy v Hongkongu, Šanghaji, Singapure a Manile rástli, zatiaľ čo Sydney, Soul, Wellington, Tokio a Tchaj-pej zaznamenali pokles.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 1,4 % na 63,25 USD za barel po tom, čo OPEC+ potvrdil, že počas prvého štvrťroka 2026 nezvýši ťažbu.

Firmy a inštitúcie: Federálny rezervný systém (Fed)OPEC Organizácia krajín vyvážajúcich ropu
Okruhy tém: Ázijské akciové trhy Ropa
