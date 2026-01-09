Ázijské trhy kolíšu, čakajú na signály z USA

Ázijské trhy boli v piatok po dvojdňovej neistote zmiešané, keďže obchodníci očakávajú zverejnenie dôležitých údajov o pracovných miestach v USA a možné rozhodnutie Najvyššieho súdu o rozsiahlych globálnych clách Donalda Trumpa.
Správa z Pekingu o rastúcich čínskych spotrebiteľských cenách a prudkom debute čínskeho startupu MiniMax na trhu s umelou inteligenciou v Hongkongu podporili akcie v Šanghaji i Hongkongu. Akcie si užili solídny štart do nového roka, pričom Soul tento týždeň dosiahol niekoľko rekordných maxím, a to vďaka optimizmu ohľadom technologického sektora a ziskov.
Ruská ekonomika sa dostáva do slepej uličky. Vojna tlačí Putinovo hospodárstvo do stagnácie
Wall Street skončila štvrtok zmiešane, pričom obchodníci sa presúvali z technologických firiem, ktoré vlani ťahali trhy k rekordom, smerom k menším spoločnostiam.
V Ázii však trhy zaznamenali pozitívnejší vývoj. Tokio, Singapur, Soul, Bangkok a Manila stúpli, zatiaľ čo Wellington, Tchaj-pej, Bombaj a Jakarta zaznamenali pokles. Naopak, Sydney zaznamenalo mierny pokles, keďže austrálsko-britský ťažobný gigant Rio Tinto klesol o viac než šesť percent po potvrdení fúzie so švajčiarskym rivalom Glencore.
Akcie rastú: Obchodníci veria v boom AI a prehliadajú geopolitické riziká
Investorov tiež zamestnáva očakávané rozhodnutie Najvyššieho súdu USA o zákonnosti mnohých tvrdých ciel Donalda Trumpa, ktoré by mohlo mať zásadný vplyv na ekonomické a fiškálne plány vlády.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, si polepšila o 1,1 % na 62,64 USD za barel.