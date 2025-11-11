Ázijské trhy kolísali napriek pozitívnym správam o „shutdowne“ v USA

Londýn zaznamenal rast napriek vyššej nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve, čo prinieslo oslabenie libry voči doláru a euru.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Business investment and AI artificial intelligence data analysis technology. Businessman and robot future investor, stock market, forex, and crypto currency finance investment.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ázijské trhy v utorok kolísali. Trhy sa snažili udržať ranný rast vyvolaný optimizmom zo správ o blížiacom sa ukončení amerického vládneho „shutdownu“.

Po tom, čo americkí zákonodarcovia dosiahli dohodu o opätovnom „otvorení“ vlády po viac ako 40 dňoch, sa zvýšil dopyt po akciách technologických gigantov, napriek rastúcim obavám z bubliny spôsobenej umelou inteligenciou.

Chýbajú kľúčové údaje

Senát schválil kompromisný rozpočtový návrh, ktorý má financovať vládne oddelenia do januára, pričom niektorí demokrati sa pridali k republikánom. Očakáva sa, že návrh prejde aj Snemovňou reprezentantov a následne bude podpísaný prezidentom Donaldom Trumpom, pričom vláda by mohla znova fungovať v normálnom režime už v piatok.

„Zdá sa nám, že naša dlhá národná nočná mora sa konečne blíži ku koncu, a sme za to vďační,“ povedal šéf Snemovne reprezentantov Mike Johnson. Prezident Trump dodal, že „naša krajina sa veľmi rýchlo otvorí“ a „dohoda je veľmi dobrá“.

Investori však zostávajú opatrní, keďže chýbajú kľúčové oficiálne údaje o inflácii a zamestnanosti, ktoré počas „shutdownu“ neboli zverejnené, čo komplikuje rozhodovanie Federálneho rezervného systému o možnom decembrovom znížení úrokových sadzieb.

Pokles ropy Brent

Ázijské trhy začali deň s miernymi ziskami, no postupne strácali. Indexy v Tokiu, Sydney, Šanghaji, Tchaj-peji, Manile, Bangkoku a Wellingtone klesli, zatiaľ čo Soul, Hongkong, Bombaj a Singapur si udržali mierny rast. Londýn zaznamenal rast napriek vyššej nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve, čo prinieslo oslabenie libry voči doláru a euru.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,6 % na 63,66 USD za barel.

Viac k osobe: Donald Trump
Okruhy tém: Americká vláda Americký akciový trh Ázijské akciové trhy Európske akciové trhy Ropa shutdown
