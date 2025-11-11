Koniec vládneho „shutdownu“ v USA. Trump označil dohodu za „veľmi dobrú“

„Shutdown“ postihol približne 1,4 milióna federálnych pracovníkov, ktorí boli buď na neplatenom voľne, alebo pracovali bez nároku na mzdu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Iné správy Iné správy z lokality Spojené štáty americké

Rekordné dlhý vládny „shutdown“ v Spojených štátoch sa blíži k svojmu koncu. Americký prezident Donald Trump v pondelok pochválil „veľmi dobrú“ kompromisnú dohodu, ktorá by mala viesť k jeho ukončeniu.

K dohode došlo po tom, čo niekoľko demokratických senátorov „porušilo“ stranícku líniu a podporilo republikánov. Legislatíva sa teraz presunie do Snemovne reprezentantov, kde by sa o tejto záležitosti mohlo hlasovať už v stredu.

„Naša krajina sa veľmi rýchlo otvorí,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni.

Na otázku, či bude dodržiavať podmienky dohody, ktoré zahŕňajú opätovné prijatie federálnych pracovníkov prepustených počas „shutdownu“, Trump odpovedal, že „bude sa držať dohody“ a „dohoda je veľmi dobrá“.

„Shutdown“ postihol približne 1,4 milióna federálnych pracovníkov, ktorí boli buď na neplatenom voľne, alebo pracovali bez nároku na mzdu. Spôsobil tiež výrazné problémy v oblasti bezpečnosti a infraštruktúry.

Viac k osobe: Donald Trump
Okruhy tém: Americká vláda Demokrati Republikáni shutdown
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk