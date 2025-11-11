Koniec vládneho „shutdownu“ v USA. Trump označil dohodu za „veľmi dobrú“

Rekordné dlhý vládny „shutdown“ v Spojených štátoch sa blíži k svojmu koncu. Americký prezident Donald Trump v pondelok pochválil „veľmi dobrú“ kompromisnú dohodu, ktorá by mala viesť k jeho ukončeniu.
K dohode došlo po tom, čo niekoľko demokratických senátorov „porušilo“ stranícku líniu a podporilo republikánov. Legislatíva sa teraz presunie do Snemovne reprezentantov, kde by sa o tejto záležitosti mohlo hlasovať už v stredu.
Vládny „shutdown“ v USA dosiahol rekordnú dĺžku 36 dní
„Naša krajina sa veľmi rýchlo otvorí,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni.
Na otázku, či bude dodržiavať podmienky dohody, ktoré zahŕňajú opätovné prijatie federálnych pracovníkov prepustených počas „shutdownu“, Trump odpovedal, že „bude sa držať dohody“ a „dohoda je veľmi dobrá“.
„Shutdown“ postihol približne 1,4 milióna federálnych pracovníkov, ktorí boli buď na neplatenom voľne, alebo pracovali bez nároku na mzdu. Spôsobil tiež výrazné problémy v oblasti bezpečnosti a infraštruktúry.