Ázijské trhy klesli pod vplyvom údajov z USA a nových Trumpových ciel

Štvrtkové údaje ukázali, že ekonomika USA v druhom štvrťroku narástla o 3,8 %, čo je viac než pôvodne odhadovaných 3,3 %.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Stock Market Panic
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ostatný svet Aktuality

Ázijské trhy v piatok zaznamenali pokles. Investori reagovali na neistotu v súvislosti s hrozbou nových ciel zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa a vývojom úrokových sadzieb v USA.

Americký Federálny rezervný systém (Fed) minulý týždeň znížil úrokové sadzby, čo odôvodnil slabnúcim trhom práce, no varoval, že ďalšie zníženia nie sú isté. V uplynulom týždni sa lídri Fed-u vyjadrovali rôzne, čo zvyšuje neistotu na trhoch.

Štvrtkové údaje ukázali, že ekonomika USA v druhom štvrťroku narástla o 3,8 %, čo je viac než pôvodne odhadovaných 3,3 %. Tento rast bol podporený vyššími výdavkami spotrebiteľov.

Medzi ázijskými trhmi klesli indexy v Hongkongu, Šanghaji, Manile a Wellingtone, zatiaľ čo Sydney, Soul, Singapur a Jakarta zaznamenali rast. Tchaj-pej posilnil o viac ako jedno percento, pričom akcie TSMC vzrástli takmer o tri percentá. Nadviazali tak na americkú spoločnosť Nvidia, ktorá oznámila investíciu 100 miliárd dolárov do OpenAI.

Trump zároveň oznámil nové clá na farmaceutické výrobky, veľké nákladné vozidlá, nábytok a stavebný materiál, čo zhoršilo náladu na trhoch.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 0,4 % na 69,69 USD za barel.

Okruhy tém: americké clá Americký akciový trh Ázijské akciové trhy Ropa
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk