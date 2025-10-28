Trump velebí čínskeho vodcu: V Hollywoode nie je nikto ako Si Ťin-pching

Americký prezident označil čínskeho lídra za „brilantného chlapíka“ a spochybnil čínske plány na inváziu na Taiwan.
United States China The Bumpy Road
Tradičné ruské drevené bábiky nazývané matriošky zobrazujúce čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a prezidenta Donalda Trumpa v obchode so suvenírmi v Petrohrade v Rusku 21. novembra 2024. Foto: ilustračné, SITA/AP
Americký prezident Donald Trump, ktorý je známy svojím nekonvenčným prístupom k zahraničnej politike, prekvapil mnohých svojím postojom k Číne pred plánovaným stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Kórejskej republike. Bude to prvé osobné stretnutie týchto politikov od roku 2019.

Trump, ktorý rád chváli svoje schopnosti vyjednávača a prejavuje sympatie k autoritárskym lídrom, označil Siho za „brilantného chlapa“, ktorý „vedie 1,4 miliardy ľudí železnou rukou“. V rozhovore pre Fox News počas svojej kampane vyjadril presvedčenie, že Čína pravdepodobne nezaútočí na Taiwan, čo je téma, ktorá vyvoláva veľké napätie medzi USA a Čínou.

Peking nemá záujem o „zlatú éru“

Hlavnou témou stretnutia má byť obchod, pričom Trump sa snaží dosiahnuť dohodu medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. Počas svojej vlády sa Trump vyhrážal a následne zmierňoval clá na čínske výrobky, pričom po nedávnych rokovaniach v Kuala Lumpure obe strany naznačili, že obchodná dohoda je na dosah.

Niektorí experti však upozorňujú na rozpor medzi Trumpovým pragmatickým prístupom a americkou byrokraciou, ktorá sa naďalej zameriava na konfrontáciu s Pekingom. Podľa Ryana Hassa z Brookings Institution Čína nemá záujem o „zlatú éru“ ekonomickej spolupráce, ale skôr o presunutie USA na okraj globálnej politiky.

Analytici tiež poukazujú na to, že Čína vníma Trumpa ako pragmatického partnera, hoci nesúhlasí s jeho štýlom. Trumpova administratíva napríklad údajne zabránila návšteve taiwanského prezidenta Laj Čching-teho v New Yorku, čo bolo predtým bežné, hoci to nahnevalo Čínu.

Washington sa nevzdá Taiwanu

Otázka Taiwanu zostáva kľúčová a podľa bývalej štátnej predstaviteľky Henrietty Levinovej je neisté, ako Trump zareaguje na čínske požiadavky týkajúce sa Taiwanu počas stretnutia so Sim. Trump však podľa nej dokáže spájať strategické otázky s ekonomickými a hľadať možnosti spolupráce.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio zároveň zdôraznil, že USA neplánujú „vzdávať sa Taiwanu“ výmenou za obchodnú dohodu s Čínou.

