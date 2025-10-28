Trump velebí čínskeho vodcu: V Hollywoode nie je nikto ako Si Ťin-pching

Americký prezident Donald Trump, ktorý je známy svojím nekonvenčným prístupom k zahraničnej politike, prekvapil mnohých svojím postojom k Číne pred plánovaným stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Kórejskej republike. Bude to prvé osobné stretnutie týchto politikov od roku 2019.
Trump, ktorý rád chváli svoje schopnosti vyjednávača a prejavuje sympatie k autoritárskym lídrom, označil Siho za „brilantného chlapa“, ktorý „vedie 1,4 miliardy ľudí železnou rukou“. V rozhovore pre Fox News počas svojej kampane vyjadril presvedčenie, že Čína pravdepodobne nezaútočí na Taiwan, čo je téma, ktorá vyvoláva veľké napätie medzi USA a Čínou.
Peking nemá záujem o „zlatú éru“
Hlavnou témou stretnutia má byť obchod, pričom Trump sa snaží dosiahnuť dohodu medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. Počas svojej vlády sa Trump vyhrážal a následne zmierňoval clá na čínske výrobky, pričom po nedávnych rokovaniach v Kuala Lumpure obe strany naznačili, že obchodná dohoda je na dosah.
Niektorí experti však upozorňujú na rozpor medzi Trumpovým pragmatickým prístupom a americkou byrokraciou, ktorá sa naďalej zameriava na konfrontáciu s Pekingom. Podľa Ryana Hassa z Brookings Institution Čína nemá záujem o „zlatú éru“ ekonomickej spolupráce, ale skôr o presunutie USA na okraj globálnej politiky.
Analytici tiež poukazujú na to, že Čína vníma Trumpa ako pragmatického partnera, hoci nesúhlasí s jeho štýlom. Trumpova administratíva napríklad údajne zabránila návšteve taiwanského prezidenta Laj Čching-teho v New Yorku, čo bolo predtým bežné, hoci to nahnevalo Čínu.
Otázka Taiwanu zostáva kľúčová a podľa bývalej štátnej predstaviteľky Henrietty Levinovej je neisté, ako Trump zareaguje na čínske požiadavky týkajúce sa Taiwanu počas stretnutia so Sim. Trump však podľa nej dokáže spájať strategické otázky s ekonomickými a hľadať možnosti spolupráce.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio zároveň zdôraznil, že USA neplánujú „vzdávať sa Taiwanu“ výmenou za obchodnú dohodu s Čínou.