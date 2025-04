Analytici upozorňujú na hit Slovákov v odchode do predčasných dôchodkov, ministerstvo zmeny neplánuje

Masívne odchody Slovákov a Sloveniek do predčasných dôchodkov sú hitom aj v tomto roku. Sú o tom presvedčení analytici z Dáta bez pátosu. Tí už viackrát upozornili, že na Slovensku sa jednoducho mnohým seniorom neoplatí zostať zamestnaný, chodiť do práce a poberať mzdu. Minister práce a sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš síce podľa analytikov z Dáta bez pátosu podmienky po šialenom kroku svojho predchodcu Milana Krajniaka upravil a prestavil, ale nie tak, aby to seniorov do predčasného dôchodku prestalo lákať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR však nateraz ďalšie zmeny v systéme odchodu do predčasného dôchodku neplánuje.

Ministerské opatrenia

„Po našom opatrení sa výrazne znížil počet odchodov do predčasných dôchodkov a v ďalších mesiacoch tohto roka neočakávame výrazne zvýšený záujem o tento typ odchodu, čomu napomáha aj priaznivejší makroekonomický vývoj,“ uviedlo pre portál SITA Financie tlačové oddelenie ministerstva práce.

V roku 2022 išlo podľa analytikov za celý rok do predčasného dôchodku mesačne asi 1 000 seniorov. V roku 2025 je ich za prvé dva mesiace 8 000. „Priemerný novopriznaný predčasný dôchodok je 770 eur. Ak k tomu pridáte 50 eur mesačne z 13. dôchodku, vyjde Vám v čistom mesačne 820 eur. A nemusíte ráno vstať do práce,“ uviedli analytici s tým, že počet zamestnaných Slovákov klesá o desaťtisíce ročne, ale počet dôchodcov raketovo rastie. Za posledný rok o 40 tisíc.

Štatistiky nie sú smerodajné

Štatistické údaje Sociálnej poisťovne za prvé dva mesiace roka 2025 nie sú podľa ministerstva práce smerodajné pre posúdenie počtu poistencov odchádzajúcich do predčasného starobného dôchodku (PSD). Hovoria o počte osôb, ktoré si v zásade podali žiadosti o PSD koncom minulého roka a začiatkom tohto roka o nich bolo rozhodnuté.

„Štatistiky preto len poukazujú na to, že koncom roka 2024 bol vyšší záujem o odchod do predčasného starobného dôchodku, čo aj ministerstvo práce očakávalo. Nemožno však hovoriť o masívnom odchode do predčasného dôchodku v tomto roku,“ vysvetlilo ministerstvo s tým, že ku koncu kalendárneho roka ide o štandardný jav, pretože ľudia zvažujú, čo sa im oplatí, aj s ohľadom na výšku valorizácie dôchodkov, prípadne aj nároku na vyplatenie 13. dôchodku.

Ministerstvo práce upozornilo, že už v máji 2024 prijalo opatrenia (novelu zákona o sociálnom poistení) a sprísnilo podmienky pri odchode do predčasného dôchodku. Vtedy zrovnoprávnilo mesačnú penalizáciu 0,5 percenta rovnako, ako je to v prípade odchodu do klasického dôchodku. Dôchodky sa tak znižujú bez ohľadu na počet odpracovaných rokov o 0,5 percenta za každých začatých 30 dní, ktoré poistencovi zostávajú do dovŕšenia bežného dôchodkového veku. Okrem toho sa odchod po 40 rokoch naviazal na automat.

Vyhoveli zamestnávateľom

„Týmto krokom rezort práce vyhovel predovšetkým požiadavke zamestnávateľov, aby nedochádzalo k hromadnému odlivu zamestnancov práve pre výhodnejšie podmienky pri odchode do predčasného dôchodku, ktoré takto nastavila a spôsobila ešte minulá vláda spolu s valorizáciou dôchodkov,“ konštatovalo ministerstvo.

Analytici vypočítali, že pri zmenách pri odchode do predčasného dôchodku by mohol štát ušetriť pol miliardy eur ročne. „Pri odchode do dôchodku predčasne ho treba znížiť o 10 % paušálne a mínus 1 % za každý jeden mesiac predčasného odchodu. S dôvetkom “bez nároku na 13. dôchodok“. A zamestnaní seniori budú platiť odvody a dane a z minutých eur z platu DPH a spotrebné dane: Ďalšia pol miliarda ročne do plusu. Spolu sme našli 1 miliardu. Krajina na súčasnú prax nemá,“ predostreli svoj návrh analytici z Dáta bez pátosu.

Pracuje sa menej

Analytici upozorňujú, že sa nepracuje, stále sa pracuje menej. „Naše deti a mladých štát zadlžuje rozdávaním benefitov skoro, plošne, mnohým a štedro. Seniorom. Najhoršie je, že aj my sme ministrovi po prijatí úprav v roku 2024 písali, že s tým treba seknúť, že to nepomôže a naďalej pôjdu seniori húfne predčasne do dôchodku. Neveril nám v apríli 2024. Stalo sa a deje sa. Sme o rok ďalej a o pol miliardy eur “ľahší”,“ uzavreli analytici.