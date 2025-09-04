Americký obchodný deficit v júli výrazne vzrástol na 78,3 miliardy dolárov. To predstavuje nárast o 32,5 %, uviedlo vo štvrtok americké ministerstvo obchodu.
Tento nárast bol spôsobený prudkým nárastom dovozov, ktoré vzrástli o 5,9 % na 358,8 miliardy dolárov, zatiaľ čo vývoz sa zvýšil len mierne o 0,3 % na 280,5 miliardy dolárov. Odborníci z Pantheon Macroeconomics pripisujú rastúci obchodný deficit „ďalšej vlne predclového zásobovania“, keďže podniky sa snažili predbehnúť plánované zvýšenie ciel.
Prezident Donald Trump uvalil v apríli 10 % clá na takmer všetkých obchodných partnerov USA, pričom plánované zvýšenie týchto ciel na vyššie úrovne pre viaceré ekonomiky bolo niekoľkokrát odložené. Napokon tieto zvýšenia nadobudli účinnosť na začiatku augusta.
Analytici upozorňujú, že firmy, ktoré zvýšili dovozy pred zvýšením ciel, teraz pravdepodobne znižujú zásoby a budú musieť nakupovať za vyššie náklady. Medzi sektormi výrazne vzrástli dovozy priemyselných surovín a spotrebného tovaru.