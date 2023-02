Americký akciový trh išiel nadol, pretrvávajú obavy z vyšších úrokových sadzieb

Akciový trh USA v stredu klesol po tom, ako záznam z ostatného zasadania Federálneho rezervného systému (Fed) ukázal, že členovia očakávajú „pokračujúce zvyšovanie“ kľúčovej úrokovej sadzby, ktoré by malo spomaliť ekonomiku. To utlmilo nádeje, že by sa mohlo už koncom tohto roka začať znižovanie sadzieb.

Index S&P 500 klesol o 0,2 percenta na 3 991,05 bodu, priemyselný index Dow Jones stratil 0,3 percenta a uzavrel na úrovni 33 045,09 bodu a technologický Nasdaq posilnil o 0,1 percenta na 11 507,07 bodu.

Ázijské trhy vo štvrtok rástli. Juhokórejský akciový index Kospi si polepšil o 1,1 percenta, hongkonský index Hang Seng si pripísal 0,5 percenta a index čínskej burzy Shanghai Composite získal necelých 0,1 percenta. Na japonských trhoch sa pre sviatok neobchodovalo.