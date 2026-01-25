Allegro zvládlo vianočný maratón, v januári pribúdajú výpredaje a novoročné predsavzatia Slovákov

Online trhovisko Allegro úspešne zvládlo predvianočný nákupný maratón, keď 99,5 % zásielok doručilo načas ešte pred Vianocami. Vianočná sezóna pritom patrí k najnáročnejším obdobiam pre e-commerce, no Allegro potvrdilo svoju logistickú spoľahlivosť aj v čase najväčšieho zaťaženia trhu. Za posledných sedem dní pred 24. decembrom zaznamenala platforma trojciferný medziročný nárast vyexpedovaných zásielok.
Január prináša pokračovanie sezóny
Nákupná aktivita Slovákov však nekončí na Vianoce, január prináša pokračovanie sezóny v podobe výrazných výpredajov, ktoré sú výhodou najmä pre ženy a obyvateľov väčších miest. Prieskum agentúry Perfect Crowd pre Allegro ukazuje, že takmer polovica Slovákov (47 %) považuje za atraktívnu zľavu nad 50 %. Ďalších 22 % očakáva zľavy v rozmedzí 30 až 49 %, a 13 % zaujmú zľavy od 20 do 29 %.
Preferencia vysokých zliav je podobná naprieč vekovými skupinami, no ženy majú na výpredaje vyššie očakávania (54 % preferuje nad 50 % zľavy) v porovnaní s mužmi (42 %). Rozdiely sú tiež podľa veľkosti miesta bydliska – vo väčších mestách začínajú považovať zľavy za zaujímavé až od 26 % a viac, zatiaľ čo v menších mestách od 9 %.
Slováci v roku 2025 vykonali objednávku každých päť sekúnd, na online nákupy minuli takmer 580 miliónov eur
Najvyššie očakávania na výrazné výpredaje prejavujú obyvatelia Banskobystrického kraja, kde až 58 % obyvateľov očakáva zľavy 50 % a viac.
Okrem nákupov v januári Slováci čoraz viac venujú pozornosť novoročným predsavzatiam. Takmer dve tretiny populácie si ich dávajú pravidelne alebo príležitostne, pričom 25 % ich považuje za každoročnú tradíciu. Najaktívnejší sú mladší – 36 % generácie Z a takmer každý druhý mileniál stanovuje nové ciele. Medzi najčastejšie patria zdravšie stravovanie (36 %), šetrenie a investovanie peňazí (34 %) a viac času pre rodinu a blízkych (34 %).
Výdrž predsavzatí sa líši
Medzi ďalšie zahrnuté ciele patria zlepšenie fyzickej kondície (33 %), investícia do vzdelávania a kariéry (18 %), rozvoj záľub (18 %) a lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom (15 %). Podľa prieskumu viac ako 50 % mileniálov kladie dôraz na finančnú stabilitu a zdravý životný štýl, zatiaľ čo generácia Z preferuje rovnováhu medzi prácou a osobným životom.
Pokiaľ ide o výdrž v dodržiavaní predsavzatí, 29 % respondentov ich plní doteraz, 27 % aspoň pol roka, zatiaľ čo 17 % ich výdrž je kratšia než tri mesiace a 28 % vytrvá len pár dní alebo týždňov. Najväčšie odhodlanie sa prejavuje medzi ľuďmi vo veku 25 až 34 rokov.
Bezhotovostné platby sa stávajú povinnosťou, kartou či mobilom zaplatíte od marca všade
Prieskum agentúra Perfect Crowd uskutočnila pre Allegro v auguste a novembri 2025 na reprezentatívnych vzorkách Slovákov vo veku 18 až 65 rokov.
Allegro je nákupná platforma, jedna z najväčších spoločností v oblasti elektronického obchodovania v Európe. Podľa publikovaných informácií má viac ako 21 mil. zákazníkov, zahŕňa 167 tis. predajcov a ponúka 30 miliónov produktov na jednom mieste.