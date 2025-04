Ako zachrániť ekonomiku? Analytici by škrtli štyri sviatky, okresali 13. dôchodky aj deťom prázdniny

Slovensko opäť a opakovane zaujalo predné priečky v deficitoch a v raste dlhu. Na sociálnej sieti Facebook na to upozornili analytici z Dát bez pátosu. „Je to šialená kombinácia,“ varujú.

Slabý rast a mizerné vyhliadky

Deficity krajín Európskej únie, ich dlhy a vývoj zverejnil Eurostat a Medzinárodný menový fond (MMF) zredukoval výhľad rastu nášho HDP v roku 2025 na len 1,3 percenta a infláciu odhadol na 3,7 percenta. „Pre Slovensko by bolo dobré tie čísla mať opačne: Rast HDP mať 3,7 percenta a infláciu 1,3 percenta,“ uviedli analytici s tým, že to ale nebude. „Z dlhov nevyrastieme a minister Ladislav Kamenický namaľuje našu budúcnosť,“ dodali.

Analytici priblížili, že nám utekajú nielen Česi, ale aj Maďari. „My máme slabý rast, trt a dva orechy, prd makový a fakt mizerné vyhliadky a Fico by dodal, že ‚z koláča dieru z opice…ť‘,“ okomentovali situáciu u nás. Česku deficit klesá. „Investuje do železníc, staníc, diaľnic, mostov, štadiónov, letísk, internátov a univerzít,“ priblížili Dáta bez pátosu a k Maďarsku uviedli, že má síce rastúci dlh, ale aspoň rast HDP. „Investuje tiež, má F1, Giro d’Italia, kopec MS a ME,“ doplnili.

Obraz skazy a opatrenia

Analytici tiež upozorňujú aj na predané slovenské dlhopisy, že napriek poklesu výnosu (úroku) o dve desatinky percenta na 10-ročnom dlhopise, nám narástla riziková prirážka a oproti nemeckému bezpečnému dlhopisu sme plus jedno percento, čo znamená, že na 80 miliardách eur dlhu (odhad ku koncu leta), to plus jedno percento robí 800 miliónov eur ročne. „To len ako obraz skazy. Nie, platiť to hneď nemusíme, ale postupne sa to ale stane,“ uviedli.

A ako slovenskú ekonomiku ozdraviť? Analytici ponúkli recept, čo by spravili ešte do konca júna. „Ak by sme mali čarovný prútik, tak by sme ako prvé zrušili štyri štátne sviatky (len 2 či 3 padnú na pracovný deň), polovicu z 13. dôchodkov, dali limit na výsluhové penzie aj zmrazili platy ústavným činiteľom,“ navrhujú.

Ďalej by zrušili benefity nad normál ZP vo verejnej správe, deregulovali ceny tepla, elektriny, plynu (okrem domácností v hmotnej núdzi), skrátili zimné a aj letné prázdniny po 1 týždeň a naháňali daňovú medzeru v DPH (každé percento je pol miliardy eur, percent je šesť). „Po prázdninách treba pokračovať reálnymi škrtmi vo verejnej správe,“ dodali na záver.