Ako napísať motivačný list? 5 vecí, ktoré vám môžu zatvoriť dvere

Stačí jeden zle napísaný odsek a vaša šanca na pracovný pohovor sa rozplynie rýchlejšie, než personalista dopije rannú kávu. Práve motivačný list je dokument, ktorý často rozhoduje o tom, či sa vôbec dostanete do užšieho výberu. Nie preto, že by mal byť dokonalý. Ale preto, že v ňom mnohí kandidáti opakujú tie isté chyby – a robia ich stále dookola.
Personalisti priznávajú, že sprievodné listy čítajú rýchlo, selektívne a bez sentimentu. Nemajú čas lúštiť frázy, ktoré znejú dobre, ale nič nehovoria. Ak teda chcete, aby váš motivačný list neskončil v koši po prvých desiatich sekundách, oplatí sa vedieť, čo doň jednoducho nepatrí.
Menej je viac – a konkrétnosť vyhráva
Základné pravidlo znie jednoducho: píšte stručne a vecne. Ideálne je, ak sa motivačný list zmestí na tretinu strany. Nie preto, že by personalisti nemali radi čítanie, ale preto, že denne prechádzajú desiatky podobných textov. Každá zbytočná veta znižuje vašu šancu zaujať.
Vžite sa do pozície človeka na druhej strane obrazovky. Čo ho zaujme? Určite nie všeobecné vyhlásenia bez obsahu. Oveľa lepšie funguje krátky osobný kontext, jasné fakty a konkrétne skúsenosti. A teraz k veciam, ktoré do listu nepatria vôbec.
1. „Som profesionál s dlhoročnou praxou“
Znie to sebavedomo, ale v skutočnosti je to prázdna veta. Slovo „profesionál“ nehovorí nič o tom, čo naozaj viete. Rovnako ani neurčitá prax „v odbore“. Ak chcete pôsobiť dôveryhodne, uveďte konkrétne projekty, výsledky alebo situácie, ktoré ste riešili. Motivačný list má ukázať realitu, nie marketingový slogan.
2. „Mám bohaté skúsenosti vo všetkých oblastiach“
Toto je typický príklad vety, ktorá vyzerá dobre len na papieri. Čo znamenajú „bohaté skúsenosti“? Rok? Päť rokov? V akej firme? Personalista nehľadá všeobecné uistenia, ale odpoveď na jednoduchú otázku: robili ste to, čo je v popise práce, alebo nie? Ak odpoveď schováte za neurčité frázy, motivačný list stráca zmysel.
Falošné pracovné ponuky sú novým trendom: Prečo firmy zavádzajú uchádzačov?
3. „Určite splním vaše vysoké nároky“
Sebavedomie je fajn, prehnaná istota však pôsobí neprirodzene. Navyše – v tejto fáze ešte presne neviete, čo pozícia obnáša. Takéto vyhlásenia môžu vyznieť arogantne a bez pokory. Oveľa lepšie je ukázať ochotu učiť sa a rásť. Motivačný list má naznačiť potenciál, nie hotový verdikt.
4. Výpočet vlastností bez dôkazov
Samostatnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti. Znie vám to povedome? Presne tieto slová sa objavujú v stovkách listov denne. Problém nie je v samotných vlastnostiach, ale v tom, že ich nikto nepodloží príkladom. Ak ich len vymenujete, personalista im neuverí. Motivačný list by mal ukázať, ako sa tieto schopnosti prejavili v praxi.
5. Otázky, ktoré patria až na pohovor
Pýtať sa na systém predaja, odmeny či vnútorné procesy už v úvode je chyba. List nemá slúžiť na zisťovanie detailov, ale na predstavenie vás samých. Ak si nie ste istí, či sa na pozíciu hodíte, najskôr si informácie overte iným spôsobom. Motivačný list má byť pozvánkou na rozhovor, nie výsluchom zamestnávateľa.
Prečo na tom záleží viac než si myslíte
Mnohí uchádzači podceňujú silu sprievodného textu. Pravda je však jednoduchá: dobre napísaný motivačný list dokáže prekryť aj drobné nedostatky v životopise. Naopak, zlý text môže pochovať aj inak silného kandidáta.
Zabudnite na naučené frázy, píšte ako človek a myslite na to, že na druhej strane sedí ďalší človek – unavený, zaneprázdnený, ale stále otvorený dobrému príbehu. Ak mu ho ponúknete stručne, úprimne a konkrétne, vaša správa nezapadne medzi ostatné.
A presne o to ide.