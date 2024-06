Ako by dopadlo Slovensko na ME v rozpočtovej politike? Naše ambície v rámci deficitu sú podľa RRZ veľmi slabé

Za posledných dvadsať rokov by Slovensko v európskej súťaži týkajúcej sa verejných financií obsadilo osemnáste miesto.

„Je to taký slabší výsledok. Ak sa sústredíme na posledné predkrízové, krízové a súčasné pokrízové obdobie, vidíme, že naše ambície na najbližšie roky sú bohužiaľ veľmi, veľmi slabé,“ konštatuje predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ján Tóth.

Priemerný výsledok sme mali nadštandardný

Zatiaľ čo posledné predkrízové poradie bolo mierne horšie ako historický priemer, teda dvadsiate miesto, v pokrízovom období podľa odhadov Európskej komisie Slovensko ašpiruje až na predposledné 26. miesto.

„A pritom priemerný výsledok ešte počas krízového obdobia bol historicky nadštandardný okolo 15. miesta,“ uvádza Tóth.

Ak by sme si mali zachovať naše dlhodobé osemnáste miesto, tohtoročný deficit by musel byť podľa Tótha až o vyše tri miliardy eur nižší, teda mimo výdavkov na energo pomoc o dve miliardy nižší.

Začíname sa líšiť od iných krajín

Na predkrízovú priemernú úroveň mierne horšieho 20. miesta by sme potrebovali zníženie deficitu o dve miliardy eur. A zachovanie historicky lepšieho 15. miesta počas obdobia 2020-2023 by znamenalo okresať deficit o štyri miliardy eur.

„Aj to ukazuje, ako sa náš rozpočtový výhľad na najbližšie roky začína výrazne líšiť od ostatných krajín EÚ,“ konštatuje Tóth.

Porovnanie s hokejom

Minulý mesiac celá krajina sledovala majstrovstvá sveta v hokeji. Riešilo sa, či sa dostaneme do štvrťfinále a aké umiestnenie dosiahneme.

„A ako by teda dopadlo porovnanie s hokejom? Slovensko dosiahlo 7. miesto zo 16 krajín, čo je relatívny ekvivalent 12. miesta v našom rebríčku 27 EÚ krajín. Ak by mala krajina ašpirovať na takéto umiestnenie v porovnaní deficitov v rámci EÚ, deficit v tomto roku by sme museli znížiť o viac ako polovicu, teda o vyše 4 mld. eur nižšie,“ vysvetľuje Tóth.