Aké menu nám chystá Fico v dôchodkoch? Na výdavkoch sa šetriť nebude, zasa si to odnesie druhý pilier? (komentár)

Keďže naše verejné financie sú v žalostnom stave, nejaký ozdravný balíček bude musieť prijať aj formujúca sa štvrtá vláda Roberta Fica. Hoci už pred voľbami sa staronový premiér nechal počuť, že on teda nebude konsolidovať o viac ako pol percentuálneho bodu ročne, nejaké opatrenia sa isto dotknú aj dôchodkov.

Keďže nominant strany Hlas-SD na ministra práce a sociálnych vecí Erik Tomáš už avizoval, že rozhodne nebudú znižovať dosiahnutý sociálny štandard ľudí, obhliadnutím sa do minulosti nie je až také ťažké odhadnúť, čo by nás v dôchodkoch mohlo za štvrtej Ficovej vlády čakať.

Od vlády pod taktovkou Roberta Fica je ťažké očakávať, že by penzistom siahla na ich dôchodkové príjmy. Nie je preto reálne, že by nastupujúca vláda šetrila na trinástom dôchodku a dokonca ani na rodičovskom dôchodku, hoci ten je dieťaťom bývalého ministra práce za hnutie Sme rodina Milana Krajniaka. Takisto je nereálne, že by budúca vláda napríklad sprísnila podmienky nároku na predčasné dôchodky.

Nenávidený II. pilier ako Ficov večný terč

Ich terčom bude niečo iné. Zálusk si Fico a spol. isto robia znova na druhý dôchodkový pilier. V ňom už majú ľudia dôchodkové úspory v hodnote 13,3 miliardy eur. Možností, ako z druhého piliera niečo „vytrieskať“ v záujme nutnej konsolidácie verejných financií, je viacero.

Najľahšou cestou je znížiť dočasne, alebo aj trvalo, príspevkovú sadzbu. Jeden radikálny rez už Fico v druhom pilieri predsa urobil. V septembri 2012 jednofarebná vláda Smeru zásadne znížila príspevkovú sadzbu do druhého piliera z pôvodných deväť percent na štyri percentá.

Malou náplasťou bolo aspoň to, že súčasne vtedy parlament schválil postupné zvyšovanie príspevkovej sadzby do sporivého piliera od roku 2017 do roku 2024 o 0,25 percentuálneho bodu ročne na konečných šesť percent.