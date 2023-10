Sociálna poisťovňa prepracovala návrh svojho rozpočtu, rekordnú pomoc požadovanú od štátu ešte viac zvýšila

Na zabezpečenie schopnosti vyplácať dôchodky, nemocenské dávky či dávky v nezamestnanosti by Sociálna poisťovňa potrebovala v nasledujúcich troch rokoch ešte vyššiu sumu, ako pôvodne vyčíslila. Vyplýva to z nového znenia návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na roky 2024 až 2026.

Návrh rozpočtu verejnej správy

Poisťovňa v novej verzii svojho rozpočtu zohľadnila vládou schválený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026. Kým vlani štát Sociálnej poisťovni pomohol čiastkou 103,5 milióna eur, už v tomto roku by malo do poisťovne zo štátneho rozpočtu smerovať 1,06 miliardy eur.

Ide o najvyššiu finančnú pomoc za posledných desať rokov. Podľa pôvodného návrhu rozpočtu poisťovne by požadovaná pomoc od štátu pre Sociálnu poisťovňu predstavovala v budúcom roku takmer 1,7 miliardy eur, v ďalšom roku 2,02 miliardy eur a v roku 2026 pomoc štátu mala presiahnuť 2,22 miliardy eur.

Za tri roky takmer 10 miliárd eur

Počas nasledujúcich troch rokov by tak išlo o sumu 5,94 miliardy eur. Bolo by to viac, ako Sociálna poisťovňa dostala zo štátneho rozpočtu za posledných desať rokov. V rokoch 2014 až 2023 totiž zo štátneho rozpočtu do poisťovne smerovalo 5,21 miliardy eur.

Nové znenie rozpočtu Sociálnej poisťovne, zohľadňujúce vládou schválený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, pritom požadovanú pomoc od štátu ešte viac zvyšuje.

V budúcom roku by poisťovňa zo štátneho rozpočtu potrebovala finančnú výpomoc v sume 2,8 miliardy eur, v ďalšom roku 3,6 miliardy eur a v roku 2026 ďalších 3,5 miliardy eur. Za tri roky by tak do Sociálnej poisťovne zo štátneho rozpočtu smerovalo takmer 10 miliárd eur.