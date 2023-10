Na vyplácanie dôchodkov bude Sociálna poisťovňa potrebovať rekordnú pomoc od štátu, budú jej chýbať miliardy eur

Na zabezpečenie schopnosti vyplácať dôchodky, nemocenské dávky či dávky v nezamestnanosti bude Sociálna poisťovňa potrebovať v nasledujúcich troch rokoch rekordne vysokú finančnú pomoc od štátu.

Kým vlani štát Sociálnej poisťovni pomohol sumou 103,5 milióna eur, už v tomto roku by malo do poisťovne zo štátneho rozpočtu smerovať 1,06 miliardy eur. Ide o najvyššiu finančnú čiastku za posledných desať rokov.

Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne

V rokoch 2024 až 2026 by pritom mala požadovaná pomoc zo štátneho rozpočtu pre Sociálnu poisťovňu ešte viac rásť.

Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2024 a rozpočtového výhľadu na roky 2025 a 2026. V budúcom roku by malo ísť takmer o 1,7 miliardy eur, v roku 2025 o 2,02 miliardy eur a v roku 2026 by pomoc štátu mala presiahnuť 2,22 miliardy eur.

Počas nasledujúcich troch rokov tak ide o sumu 5,94 miliardy eur. Je to pritom viac, ako Sociálna poisťovňa dostala zo štátneho rozpočtu za posledných desať rokov. V rokoch 2014 až 2023 totiž zo štátneho rozpočtu do poisťovne smerovalo 5,21 miliardy eur.

Medziročný nárast výdavkov na penzie

Výdavky Sociálnej poisťovne na vyplácanie dôchodkových dávok za osem mesiacov tohto roka medziročne vzrástli o 1 miliardu 358 miliónov eur. Kým v januári až auguste minulého roka vynaložila poisťovňa na výplatu penzií 5,49 miliardy eur, za osem mesiacov tohto roka to bolo 6,85 miliardy eur.

Medziročný nárast výdavkov na penzie o 1 miliardu 358 miliónov eur je pritom rekordný. Vlani sa totiž osemmesačné výdavky poisťovne na penzie medziročne zvýšili len o 179 miliónov eur a v roku 2021 o 204 miliónov eur.

Valorizácia aj rodičovský dôchodok

Za výrazným zvýšením výdavkov na penzie stojí tohtoročná dvojnásobná valorizácia dôchodkov, ako aj zavedenie rodičovského dôchodku. Od 1. januára tohto roka zvýšila poisťovňa všetky penzie o 11,8 percenta. Napríklad priemerný starobný dôchodok tak od začiatku tohto roka stúpol o viac ako 61 eur.

Od 1. júla tohto roka poisťovňa mimoriadne zvýšila všetky dôchodkové dávky o 10,6 percenta. Znamenalo to opätovný nárast priemernej starobnej penzie o viac ako 60 eur. Okrem toho len za prvý polrok tohto roka poisťovňa vyplatila rodičovské dôchodky v sume takmer 270 miliónov eur.