Akciový trh USA uzavrel zmiešane, investori posúvajú svoje predpovede sadzieb bližšie k postoju „vyššie na dlhšie“

Akciový trh USA v piatok uzavrel zmiešane. Na Wall Street stále panujú obavy, že inflácia sa neochladzuje tak rýchlo a hladko, ako sa očakávalo.

Akcie vo februári zasiahli turbulencie po tom, čo v januári zamierili nahor s nádejou, že ochladzovanie inflácie by mohlo prinútiť americký Federálny rezervný systém (Fed) zaujať miernejší postoj so zvyšovaním úrokových sadzieb a ekonomika USA by sa mohla vyhnúť recesii.

Nedávne správy ukázali nad očakávania väčšiu silu naprieč sektormi, od trhu práce po maloobchodný predaj až po samotnú infláciu, čo vyvoláva obavy, že centrálna banka bude musieť sprísniť úrokové sadzby. To viedlo k tomu, že investori posúvajú svoje predpovede sadzieb bližšie k postoju „vyššie na dlhšie“, ktorý už dlho presadzuje Fed. Vysoké sadzby môžu znížiť infláciu, ale poškodia aj investičné ceny a môžu spôsobiť vážnu recesiu.

Index S&P 500 oslabil o 0,3 percenta na 4 079,09 bodu a technologický Nasdaq klesol o 0,6 percenta na 11 787,27 bodu. Priemyselný index Dow Jones sa naopak zvýšil o 0,4 percenta na 33 826,69 bodu. Nahor išiel aj index menších spoločností Russell 2000, ktorý stúpol o 0,2 percenta na 1 946,36 bodu.