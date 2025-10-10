AI bublina a americký „shutdown“ desia investorov. Ázijské trhy pred víkendom v chaose

Ázijské akciové trhy zaznamenali pred víkendom neistotu, keďže aktuálny týždeň priniesol zmiešané signály. Na jednej strane bola dosiahnutá dohoda o prímerí na Blízkom východe a prišli obrovské investície do umelej inteligencie, na druhej strane však pretrvávajú obavy z amerického „shutdownu“ a možnej bubliny v technologickom sektore.

Nákupné nálady podporili správy o tom, že výrobca ChatGPT, spoločnosť OpenAI, podpísal viacmiliardové zmluvy na čipy s juhokórejskými gigantmi Samsung a SK hynix, ako aj s americkou firmou AMD. Tieto investície dopĺňajú stovky miliárd dolárov už vložených do sektora umelej inteligencie, čo viedlo k prudkému rastu cien akcií.

Po rekordnom raste zlata však nasledoval prudký pokles, podporený ziskami trhov, pokrokom v mierových rokovaniach v izraelsko-palestínskom konflikte a posilňovaním dolára.

Všetky tri hlavné indexy na Wall Street skončili vo štvrtok v červených číslach a Ázia v piatok väčšinou nasledovala tento trend. Najväčšie straty zaznamenali Hongkong, Tokio a Šanghaj, nadol zamierili aj Sydney, Singapur, Wellington, Bangkok a Manila. Londýn otvoril poklesom, zatiaľ čo Paríž a Frankfurt nad Mohanom zaznamenali rast.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,6 % na 64,85 USD za barel.

