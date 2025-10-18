Agentúra S&P zhoršila rating Francúzska

Ratingová agentúra S&P v piatok oznámila, že znížila známku úverovej spoľahlivosti Francúzska z úrovne AA na A+. Odôvodnila to rizikom, že vláda v budúcom roku výrazne nezníži svoj deficit.
„Napriek tomu, že tento týždeň bol parlamentu predložený návrh rozpočtu na rok 2026, neistota v oblasti francúzskych verejných financií zostáva zvýšená,“ uviedla S&P vo vyhlásení.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa snaží presadiť výrazné škrty vo výdavkoch, ale jeho centristická strana a jej spojenci nemajú v parlamente väčšinu. Jeho nový premiér Sébastien Lecornu v nádeji, že sa vyhne odvolaniu v hlasovaní o nedôvere, tento týždeň ustúpil od dôchodkovej reformy, ktorá by zvýšila vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov.
„Hoci sa podľa nášho názoru cieľ deficitu verejného rozpočtu v roku 2025 vo výške 5,4 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahne, sme presvedčení, že bez významných dodatočných opatrení na zníženie deficitu bude rozpočtová konsolidácia v našom prognózovanom horizonte pomalšia, ako sa pôvodne očakávalo,“ uviedla S&P.
V reakcii na zníženie ratingu francúzske ministerstvo financií uviedlo, že vláda predložila návrh rozpočtu na rok 2026, „ktorého cieľom je urýchliť zníženie deficitu verejných financií na 4,7 percenta HDP a zároveň zachovať rast“. „Toto je kľúčový krok, ktorý nám umožní splniť záväzok Francúzska znížiť deficit verejných financií pod 3 percentá HDP v roku 2029,“ dodalo ministerstvo.