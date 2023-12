5 jednoduchých krokov, ako svoju firmu odlíšiť od konkurencie

Budovanie značky a jej stratégia si vyžaduje istú postupnosť. Existujú osvedčené kroky, ktoré vám pomôžu na ceste za úspechom a odhalia, ako svoju firmu odlíšiť od konkurencie.

Každý z týchto krokov prispieva k tomu ďalšiemu a ideálne výsledky nastanú, keď ich dokončíte v poradí. Pri budovaní stratégie značky je dôležité nepreskočiť ani jeden krok!

Nasledujúci proces pritom platí pre všetky odvetvia a funguje rovnako dobre nielen v prípade veľkých spoločností, ale ich malých firiem. Nie je to exkluzívna stratégia pre konkrétny produkt alebo službu. Ak niečo predávate ľuďom, tento proces je nevyhnutnosťou pre váš rast.

Tu je jednoduchý proces stratégie značky v piatich krokoch:

Krok 1: Objavte účel svojej značky

Každá úspešná značka má za sebou silný účel.

Ak vy a vaši zamestnanci nemáte dôvod na každodenné prebúdzanie, ktoré vás poháňa poskytovať najlepšie riešenia pre vašich spotrebiteľov a mať vplyv na svet – pravdepodobne budete mať problém s budovaním dlhodobej značky. Preto prvý krok je dôležitý. Nahliadnite na to, kto ste a čo je účelom vašej spoločnosti.

Keď objavíte podstatu a význam pre účel vašej značky, snažte si ujasniť svoj cieľ, vašu dlhodobú víziu a dôvod, prečo by ste mali ako firma existovať.

Potrebujete teda jasne definovať, čo, ako a prečo sa za značkou skrýva, aby vaše strategické smerovanie a identita boli v súlade s vašimi obchodnými cieľmi, internou kultúrou a potrebami vášho zákazníka.

Výsledok tejto dôkladnej analýzy vynesie na povrch váš:

– Účel

– Poslanie

– Víziu

– Hodnoty

Toto všetko vám pomôže podporiť vašu značku.

James O. McKinsey, zakladateľ najväčšej svetovej poradenskej spoločnosti McKinsey & Company toto strategické úsilie zhrnul do dvoch viet: „Hľadanie účelu je dôležité, ale pre prosperitu značky to nestačí. Účel je potrebné premietnuť do súboru hodnôt a cieľov, ktoré riadia komunikáciu, operácie, ľudí a vývoj produktov.“

Dajte ľuďom dôvod veriť vo vás, aby boli inšpirovaní k nákupu produktov a služieb od vašej značky.

Krok 2: Rozvíjajte publikum svojej značky

Druhý krok tohto rámca stratégie značky je o vašom konkrétnom spotrebiteľovi. Ľudia, ktorí u vás nakupujú alebo využívajú vaše služby, sú životom vašej firmy a čím lepšie im rozumiete, tým lepšie môžete prispôsobiť ich skúsenosti s vašim posolstvom značky a marketingovými taktikami.

Ak si chcete vytvoriť presný obraz vášho publika, budete musieť na to využiť niektorý z nasledujúcich spôsobov:

Urobte si prieskum formou ankety alebo dotazníka.

Získajte údaje o existujúcich zákazníkoch.

Rozprávajte sa so svojimi zákazníkmi.

Navštevujte fóra, kde sa združujú vaši potencionálni zákazníci.

Komunikujte so svojimi potencionálnymi zákazníkmi prostredníctvom odvetvových webov.

Zo všetkých zhromaždených výskumov a údajov si budete môcť urobiť obraz o svojich ideálnych spotrebiteľoch. Zistíte tak:

demografické údaje,

správanie vašich zákazníkov,

ich hodnoty a preferencie.

Na základe vašich zistení sa potom zamerajte na publikum, ktoré môže mať z vašej ponuky najväčší úžitok a je v súlade s hodnotami a presvedčeniami vašej značky.

Krok 3: Vykonajte prieskum konkurencie

Aby ste sa odlíšili od iných firiem, musíte vedieť, proti komu vaša značka stojí na priamej a nepriamej úrovni. Prieskum konkurencie vám pomôže pochopiť, kde by mala byť vaša pozícia na trhu. Efektívny výskum zahŕňa hĺbkovú analýzu konkurenčných značiek s cieľom identifikovať medzery, miesta a príležitosti pre umiestnenie značky.

Do akej hĺbky alebo šírky chcete pri výskume zájsť, závisí od:

…množstva konkurencie vo vašom odvetví alebo na trhu.

…času, ktorý tomu môžete vy alebo váš tím venovať.

Cieľom tohto kroku v rámci stratégie značky je uplatniť si nárok na priestor, ktorý na trhu chcete získať pre svoju firmu.

Krok 4: Definujte hlas svojej značky

Ľudia hľadajú autentické značky s jasnou komunikáciou podporovanou hlasom, ktorý s nimi rezonuje, hovorí s nimi a ktorému rozumejú. Ako teda správne osloviť svoje publikum? Povedzte im svoj príbeh, ako ste vznikli a prečo ste tu.

Hlas značky je váš štýl, uhol pohľadu a osobnosť. Používa sa vo všetkých druhoch komunikácie – písomnej, video a audio.

Treba však myslieť na to, že nejde o to, čo hovoríte, ale AKO to hovoríte.

Krok 5: Vytvorte správu a príbeh značky

Možno už viete, že značka je to, ako ostatní vnímajú vaše podnikanie a aké emócie v nich vyvoláva. Pocity a emócie môžu hrať veľkú úlohu v spôsobe, akým vás ľudia vnímajú a dôverujú vám. Každá interakcia, ktorú má človek s vašou značkou, rozpráva príbeh a vysiela emocionálnu správu, ktorá môže priaznivo zarezonovať ALEBO vás môže úplne odradiť. Preto vaša firma potrebuje jasné a pôsobivé posolstvo značky, ktoré zaujme srdcia a mysle vašich zákazníkov.

Posolstvo značky a jej príbeh vytvárajú spojenie medzi vašou firmou a spotrebiteľom. Toto spojenie môže trvať roky (ak nie desaťročia ako v prípade značky Coca-Cola). Jedným z najpôsobivejších príbehov, ktoré môžete zdieľať, je príbeh vzniku vašej značky. Ako ste začínali? Kde ste teraz? Kam smerujete? To všetko vás pomôže odlíšiť od vašej konkurencie a pomôže vybudovať značku, ktorú si ľudia zapamätajú.