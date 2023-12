Zbohatnite krok za krokom: 4 stratégie, ktoré môžu pomôcť zlepšiť finančnú situáciu

Peniaze sú najmä teraz pred Vianocami dosť horúcou témou. Niektoré rodiny bývajú finančne zdravšie a niektoré naopak nie. Niekedy sa môže dokonca zdať, že bohatstvo alebo chudoba sú dané komunitou, do ktorej sme sa narodili. No pravda je, že kľúč k úspechu spočíva v zdravých finančných návykoch, ktoré si môže osvojiť každý. Stačí k tomu trochu trpezlivosti a vytrvalosti. Tieto návyky pomôžu nielen nám, ale môžu si ich osvojiť aj naše deti.

Správne návyky – Kľúč k finančnému úspechu

Každý návyk je pre náš život dôležitý. Práve návyky sa týkajú nášho úspechu alebo neúspechu, či už v oblasti financií alebo vo všeobecnosti. Mnoho trénerov nás učí, že ak nenapredujeme v našich cieľoch, mali by sme zmeniť spôsob, akým ich chceme dosiahnuť. Každá zmena stratégie môže byť náročná a vyžaduje veľa úsilia. Našťastie, prístup k zdravým financiám možno získať krok za krokom. Stačí si len vybrať metódu, ktorá vám najviac vyhovuje, a pripraviť sa na cestu k finančnej stabilite.

Stratégia 50/30/20

Jednou z najpopulárnejších a najľahších použiteľných metód pre osobné financie je pravidlo 50/30/20. Túto možnosť popularizovala Elizabeth Warren a jej dcéra Amelia Warren Tyagi v roku 2005 v knihe „All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan“. Metóda je jednoduchá a odporúča ľuďom rozdeliť svoje príjmy do troch častí – potreby (50 %, základné výdavky ako nájom, účty, potraviny), priania (30 %, zábava, koníčky) a sporenie alebo dlhy (20 %, úspory, investície alebo splácanie dlhov).

Metóda obálok

Ďalšou efektívnou stratégiou pre správu osobných financií je metóda obálok. Táto tradičná metóda sa zakladá na fyzickom alebo digitálnom rozdeľovaní peňazí do obalu, pričom každá obálka je určená pre konkrétny druh výdavkov (potraviny, zábava, doprava). Ak sa peňaženka v obálke vyprázdni, nemáte povolené ďalšie výdavky v danej kategórii. Metóda obálok pomáha udržiavať rozpočet pod kontrolou a eliminovať impulzívne nákupy.

Nulový základný rozpočet

Metóda nulového základného rozpočtu vyžaduje, aby každé euro malo určený účel, kým sa rozpočet nestane „nulovým“. To znamená, že výdavky spolu so sporením a splácaním dlhov by sa mali rovnať celkovému príjmu. Pravidlo Zero-Base Budgeting pôvodne vytvoril pre podnikové financie Peter Pyhrr v 70. rokoch minulého storočia. Metóda nulového základného rozpočtu umožňuje pružnosť pri prideľovaní finančných prostriedkov na základe aktuálnych potrieb a príjmov.

Pravidlo 7 džbánov

Toto pravidlo sa zameriava na rozdelenie príjmov do siedmych rôznych „džbánov“ s rôznymi účelmi. Každý džbán má svoj podiel z príjmu a zahrňuje kategórie ako finančná sloboda (peniaze určené na investovanie a tvorenie pasívneho príjmu), nevyhnutné výdavky, dlhodobé sporenie (napríklad na prestavbu domu či auto), vzdelávanie, zábava, obdarovávanie a núdzové výdavky (finančná rezerva pre prípad núdze). Táto stratégia pomáha udržiavať vyvážený finančný plán, ktorý zohľadňuje všetky aspekty nášho života.

Začnime s evidenciou

Na začiatku je dôležité vedieť, ako hospodárime s peniazmi. K tomu nám môže pomôcť evidencia príjmov a výdavkov. Denné zaznamenávanie výdavkov je prvým krokom. Následne raz za mesiac tieto výdaje kategorizujeme, aby sme získali lepší prehľad a vedeli, kde môžeme ušetriť.

Budujme si správne návyky

Zmeny v živote môžu byť náročné, a preto je dôležité budovať si správne návyky. Denné plánovanie a vyhodnocovanie môže byť kľúčom k dosiahnutiu našich finančných cieľov.