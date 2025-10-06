Vodič v okrese Dunajská Streda zišiel na rovnom úseku z cesty, čelný náraz do stromu neprežil – FOTO

Zranenia, ktoré utrpel, boli nezlučiteľné so životom.
Nehoda, Dunajská Streda
Náraz do stromu medzi obcami Dolný Štál a Padáň v okrese Dunajská Streda neprežil v pondelok napoludnie 29 ročný vodič Škody Fabia. Na ceste III/1401 v smere z Dolného Štálu z doposiaľ nezistených príčin prešiel na rovnom úseku do protismeru, zišiel z cesty a narazil do stromu. Zranenia, ktoré utrpel, boli nezlučiteľné so životom.

Na mieste bol prítomný prokurátor aj znalec z odboru cestnej dopravy. Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody bola cesta na nevyhnutne potrebný čas uzavretá,“ informovala trnavská krajská polícia. Presné príčiny, ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

