Tragická nehoda na poľovačke pripravila o život 17-ročného chlapca

V americkom meste Washington v štáte Iowa došlo počas poľovačky k tragédii. Sedemnásťročného Carsona Ryana počas spoločného lovu zastrelil iný poľovník, ktorý ho zrejme pomýlil s veveričkou. Uviedli to miestni predstavitelia, informuje televízna stanica CBS News.
K incidentu došlo v sobotu popoludní, keď sa skupina poľovníkov vydala na lov veveričiek. Podľa Ministerstva prírodných zdrojov štátu Iowa výstrel jedného z členov skupiny zasiahol mladíka do zadnej časti hlavy. Carson neskôr zomrel v nemocnici na následky zranení
Smrť chlapca momentálne vyšetrujú Ministerstvo prírodných zdrojov a úradom šerifa okresu Washington.