Pri obci Močiar sa zo strmého zrázu zrútilo auto, vodič ani spolujazdec nehodu neprežili

Okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
Hasiči a policajti na mieste tragickej nehody pri obci Močiar v okrese Banská Štiavnica. Foto: www.facebook.com
Auto sa zrútilo zo strmého zrázu, vodič ani spolujazdec neprežili. Nehoda sa stala na ceste v smere od obce Jalná približne 500 metrov pred obcou Močiar v okrese Banská Štiavnica. Ako priblížila banskobystrická polícia, informáciu o vážnej dopravnej nehode dostali v sobotu 4. októbra v neskorých večerných hodinách.

„Vozidlo s dvojčlennou posádkou zišlo z doposiaľ nezistených príčin mimo cestu a zrútilo sa strmým, hlbokým zrázom. Vozidlo zastavil náraz do stromu,“ opísala polícia. Vodič ani spolujazdec nehodu neprežili. V súvislosti s nehodou bolo začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a do vyšetrovania pribrali aj znalcov z odboru súdneho lekárstva a dopravy. Okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.

