Opitý vodič na Nissane havaroval v obci Dlhé Pole, pri nehode zahynul človek na zadnom sedadle

Opitý vodič havaroval, osoba sediaca na zadom sedadle neprežila. Nehoda sa stala v sobotu 4. októbra v neskorých večerných hodinách v obci Dlhé Pole v okrese Žilina. Ako spresnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková, vodič vozidla Nissan jazdil po miestnej komunikácii smerom do lesa.
Z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty a s vozidlom sa prevrátil. Osoba, ktorá sedela v aute na zadnom sedadle, vypadla a zostala zakliesnená pod autom. Pri nehoda utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.
Pri obci Močiar sa zo strmého zrázu zrútilo auto, vodič ani spolujazdec nehodu neprežili
Vodič šoféroval opitý a utrpel len ľahké zranenia. Dychová skúška ukázala 1,79 promile. Polícia muža obmedzila na slobode a prípad si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Presné príčiny a okolnosti tragickej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.